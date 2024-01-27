السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| الصور الأولى من كواليس "الحشاشين" لكريم عبد العزيز

الحشاشين
الحشاشين

يهتم الجمهور وروّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي بمعرفة تفاصيل مسلسل “الحشاشين” للفنان كريم عبد العزيز، الذي سيخوض السباق الرمضاني هذا العام بهذا العمل الفني الضخم، والذي سيعرض عبر شاشات التلفزيون ضمن مسلسلات رمضان 2024.

تصوير مسلسل الحشاشين

ويسارع أبطال وصنّاع مسلسل “الحشاشين” على الإنتهاء من تصويره ليتم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، ويخوض السباق الرمضاني كأضخم عمل فني في الوطن العربي، خاصًة أنه مخرجه بيتر ميمي، أكد أن تصويره تم في 3 قارات مختلفة، ليكون عمل ضخم ويليق بالجمهور.

أبطال مسلسل الحشاشين 2024

انضم لأبطال مسلسل الحشاشين نخبة كبيرة من نجوم الفن على رأسها الفنان كريم عبد العزيز، ويشاركه البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف والنجوم الشباب في عالم الفن، والعمل من تأليف السيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

مسلسلات رمضان 2024| أبطال مسلسل الحشاشين فى الحزام الأخضر للانتهاء من تصويره

مسلسلات رمضان 2024| بيتر ميمى ينتهى من مشاهد "الحشاشين"

«الحشاشين».. الجمهور فى انتظار أضخم الأعمال الرمضانية المنتظرة

قصة مسلسل الحشاشين

جدير بالذكر أن أحداث مسلسل الحشاشين ستكون قوية وتجذب الجمهور، وهي تدور حوّل شخصية  حسن الصباح زعيم الحشاشين وهو يلعب دوره الفنان الكبير كريم عبد العزيز، ويٌحدث عدد من المواقف تجعل “حسن” يقرر الانضمام إلى المذهب الإسماعيلي وهو في سن الـ 17 من عمره، ومن ثم يقرر السفر إلى مصر، ليمكث بها ثلاث سنوات، ويتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدرالدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا وتتوالى الأحداث.
أبطال المسلسل يصورون في الوقت الحالي في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، بعض المشاهد في مسلسل "الحشاشين"، لأبطال العمل، والذي قارب المخرج بيتر ميمي على الإنتهاء من تصويره ليتفرغ لأعمال المونتاج والمكساج حتى يتم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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تصوير مسلسل الحشاشين مسلسل الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 أبطال مسلسل الحشاشين 2024 الفنان الكبير كريم عبد العزيز

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