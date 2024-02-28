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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل "الحشاشين" لكريم عبدالعزيز وأبرز أحداثه

الحشاشين
الحشاشين

يستعد عشاق الدراما لمشاهدة مسلسلات رمضان 2024، ومن ضمن القائمة الرمضانية مسلسل الحشاشين، المقرر عرضة في شهر رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين

يبحث محبين النجم كريم عبدالعزيز عن موعد عرض مسلسل الحشاشين، الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم، وسيكون هذا العمل مميز ومختلف عن باقي الأعمال الدرامية السابقة، لأنه يناقش طائفة الحشاشون وهي طائفة شيعية إسماعيلية نزارية باطنية اشتهرت بالاغتيالات وقلعة الموت وكان الفدائيون مدربين بشكل احترافي على فنون التنكر والفروسية واللسانيات والاستراتيجيات والقتل.

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

موعد عرض مسلسل الحشاشين

كشفت قناة DMC عن عرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز في شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصرى، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية، والتي طرحت، في وقت سابق، بوستر جديد لـ مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز المقرر عرضه في رمضان 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الحشاشين لـ "كريم عبدالعزيز"

 

قصة مسلسل الحشاشين

ويخوض النجم كريم عبد العزيز من خلال شخصية حسن الصباح رحلة مليئة بالمغامرات، مراهنا على أن يترك بصمة لامعة فى تاريخه الفني، وأن يشتبك مع واحدة من أكثر قضايا التاريخ والاعتقاد سخونة في المنطقة العربية، وهو ما كان محل رهان جاد بدءا من الاعتماد على الكاتب البارز عبدالرحيم كمال، وسابقة إتقانه لتلك النوعية من الحكايات ذات الطابع التاريخى الديني، وإلى كامل فريق الفنانين والفنيين، بإشراف المخرج المتنوع بيتر ميمي، الذي يُراهن على خلق حالة من المقاربة المنطقية والجمالية للحقبة محل التناول، فلا تفقد الصورة أيا من عناصر الإتقان والإبداع، كما لا تكون بعيدة من الإقناع بأنها تُشبه عصرها، فضلا عن تحدي الاقتراب من إحدى أخطر الحركات المتطرفة في التاريخ، وتفكيك الجذر الذي تأسست عليه كل تجارب الاغتيالات السياسية والاستغلال المنحرف للدين.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل  “الحشاشين” من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.

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