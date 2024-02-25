الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024 .. المتحدة تطرح بوستر جديد من "الحشاشين"

الحشاشين
الحشاشين

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هذا الموسم باقة من أجمل مسلسلات رمضان 2024، وهي متنوعة تناسب جميع الأعمار، وترضي جميع الأذواق.

 

وكشفت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البوسترات الأولى لمسلسل “الحشاشين”، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والذي من المقرر عرضه في سباق رمضان المُقبل 2024.

وظهر البوستر الدعائي الأول العمل دون أي فنانين، بينما ظهرت شموع وعطور ووصفات طبيعية.

 

وكان قد طرح النجم كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024.

ويعد مسلسل الحشاشين ضمن أولى الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح".

 

مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

 

 

 

 

 

 

ويعد مسلسل الحشاشين ضمن أولى الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح".ويعد مسلسل الحشاشين ضمن أولى الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا  

 

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