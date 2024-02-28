عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 وأبرز الأدعية المستجابة

يبحث المسلمين من كل مكان عن عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024، إستعدادًا للشهر الكريم، ومن المقرر حلول شهر رمضان المعظم 2024، يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024.

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

أما عن عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024، سيكون متبقي 12 يوما على قدوم شهر رمضان الكريم، وفي هذا التقرير يرصد موقع “الدستور” في تقريرة موعد شهر رمضان 2024 وأدعية بحلول شهر رمضان المبارك، وموعد عيد الفطر 2024، إليكم التفاصيل في السطور التالية:

موعد شهر رمضان 2024

أكدت معامل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد شهر رمضان 2024 سيكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 فلكيا وأن آخر أيامه (30 رمضان) سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وذلك وفقا لكافة الحسابات الفلكية التي تم إعدادها مسبقا.

شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن موعد رمضان 2024 من خلال استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1445 هجريا، والذي من المقرر له أن يكون مغرب يوم التاسع والعشرون من شهر شعبان الهجري الجاري، والذي يوافق يوم الأحد 10 من مارس 2024م.

أدعية بحلول شهر رمضان المبارك

يا رب في خير شهر رمضان وخير أيام رمضان تفضلت فيها على عبادك إن تهديني هداية لا ضلال من بعدها، وإن تثبتني على الطاعة وتكفيني بعزتك وقدرتك التي لا تنضب ولا تحرم منها أحدًا شر أربع مغريات للنفوس الدنيا والهوى والشيطان والنفس، اللهم ارزقني حسن العود.

اللّهم بلغّنا رمضان، وأعنّا فيه على الصيام والقيام وفعل الخيرات واجتناب المُحرّمات.

اللّهم أهلّه علينا في أتمّ الصحة والعافية والسعادة والرّضا نحن وجميع أهلينا وجميع المسلمين، اللّهم بلغّنا رمضان، وارزقنا فيه تلاوة القرآن العظيم وتدبّره، وأعنّا على فهمه وتطبيقه.

اللّهم بلغنا إياه بلوغًا يُغيّر حالنا إلى الأفضل، ويُطهّر أنفسنا من الداخل.

اللّهم بلغنا إياه، واجعلنا ممن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا.

اللّهم اجعله شهر عزِّ للإسلام والمسلمين.



موعد عيد الفطر 2024

كشف علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان عن موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 ويستمر لمدة ثلاثة أيام حيث ينتهي العيد يوم الجمعة الموافق 12 أبريل المقبل وفقا لجميع حسابات علماء مركز أبحاث الشمس الفلكية.