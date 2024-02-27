أبرزهم "صدفة" و"صيد العقارب".. قائمة مسلسلات قناة CBC DRAMA في رمضان 2024

ينتظر متابعو الدراما المصرية معرفة خطة وخريطة المسلسلات خلال ماراثون الدراما الرمضانية 2024، ورصد الأعمال الفنية التي تعرض على قنوات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



أعلنت قناة CBC drama عن عرضها لعدد من الأعمال الفنية على شاشتها طوال شهر رمضان المبارك، والتي نستعرضها لكم في التقرير التالي:

مسلسل صيد العقارب

تدور قصة مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق، في إطار درامي عائلي، إذ تظهر غادة عبدالرازق خلال الأحداث في دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

ويعتبر ظهور أحمد ماهر خاص في المسلسل، إذ يجسد خلال أحداث صيد العقارب شخصية رئيسية، ويظهر بدور والد بطلة العمل غادة عبدالرازق، وهما من أصول صعيدية، ولكنهما يعيشان في القاهرة، ويجسد دور الرجل الشرقي الصعيدي الذي يظل متمسكًا بالعادات طوال أحداث المسلسل.



مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 فهي تدور حول عزيز والذي يجسد دوره النجم حسن الرداد وهو شاب مصري أتى من الصعيد ليعيش في مصر القديمة مع أسرته وهو من أسرة متوسطة يعمل سائقًا علي ميكروباص ليوفر مصاريف الإنفاق على أهله.

يظهر حسن الرداد "عزيز" في المسلسل من خلال أحداث المسلسل أنه كان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ليعمل كميكانيكي وسائقًا في أوقات فراغه، وخلال أحداث المسلسل تتغير حياة هذا الشاب تمامًا، وذلك بعد وفاة والده إذ أن بعد وفاة والده يضطر إلى العمل من أجل إعالة أسرته ليكتشف بعد ذلك سرًا كبيرًا يغير مسار حياته، وتدور أحداث مسلسل محارب، في إطار أكشن اجتماعي وهو يناقش العديد من القضايا.



مسلسل سر إلهي

تدور قصة المسلسل حول الفنانة روجينا شخصية نصرة في مسلسل وهي متزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وخلال الأحداث تتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

ومع تصاعد الأحداث تتدخل مشاكل الأموال بين نصرة وإخواتها، إذ تتعرض بطلة المسلسل للغدر من أشقائها، ما يجبرها على تفضيل العيش بمفردها، والتخطيط للانتقام من كل اللذين تعرضوا لها بالأذى، عبر أحداث العمل، وطوال شهر رمضان تتصاعد الأحداث بشكل درامي ومشوق.

مسلسل مليحة

تدور أحداث قصة أحداث مسلسل مليحة تدور حول أسرة "مليحة" وهي أسرة فلسطينية غادرت فلسطين المحتلة ثم انتقلت للعيش في السلوم، ولكن عقب أحداث الانتفاضة الثانية استقرت عدة سنوات في ليبيا.

ثم وبعد أحداث ليبيا عام 2012 تحاول أسرة مليحة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، ولكنها تواجه بالعديد من الصعوبات والتحديات، ثم تلتقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، ومن بعدها تنقلب حياة كلُّ منهم رأسًا على عقب، إذ أن أدهم يكون لـه دور كبير في رحلتهم.

مسلسل مسار إجباري

يجسد دوري البطولة أحمد داش وعصام عمر، ويكون أحد الشخصيتين طالب في الجامعة والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر.

ثم يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة، فيضطر الاثنان إلى التعاون معًا بعد أن كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء وأن والدهما شخص واحد، وتتصاعد الأحداث وتدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشكل ترفيهي، خلال موسم دراما رمضان للعام 2024.

وقارب أبطال وصناع العمل على الانتهاء تماما من تصوير المسلسل الجيدد وتبدأ المخرجة نادين خان خلال الأيام القادمة مونتاج الحلقات لتسليمها للشركة المنتجة وتجهيزها للعرض خلال شهر رمضان القادم.

مسلسل صدفة

تجسد ريهام حجاج في مسلسل صدفة دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعى "فؤاد مهران"، في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعى "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.