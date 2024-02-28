ينتظر عشاق النجم كريم عبدالعزيز، مسلسل الحشاشين الذي يناقش قضية مهمة ومختلفة عن باقي الأعمال السابقة التي شارك بها كريم عبدالعزيز.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

تصدر النجم كريم عبدالعزيز، تريند البحث عبر موقع “جوجل” عقب نشر البوستر الرسمي لمسلسل الحشاشين، المقرر عرضة في شهر رمضان المقبل.

تستمر جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضاني؛ لتقديم باقة من أجمل مسلسلات رمضان 2024 التي تناسب جميع الأعمار، وترضي جميع الأذواق.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

من المقرر أن يبدأ عرض أولى حلقات مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 المقبل على قناة dmc، والذي يوافق أول أيام شهر رمضان الكريم، وتعلن الشركة المنتجة الموعد الرسمي لعرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الأيام المقبلة.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبدالعزيز

قصة مسلسل الحشاشين

ظهر النجم كريم عبدالعزيز، لشكل مختلف عن باقي الأدوار التي كان يحرص على تقديمها خلال الفترة الماضية ومنها أعمال الأكشن والكوميديا، ليطل على جمهوره في مسلسل الحشاشين بشكل جديد، الذي أثار حماس وتشويق الجماهير.

ويجسد النجم كريم عبد العزيز دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعى" فى سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التى سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبدالعزيز

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

موعد شهر رمضان 2024

أكدت معامل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد شهر رمضان 2024 سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 فلكيا وأن آخر أيامه (30 رمضان) سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وذلك وفقا لكافة الحسابات الفلكية التي تم إعدادها مسبقا.