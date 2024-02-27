أبرزها مسلسل الحشاشين.. قائمة مسلسلات رمضان على قناة dmc

مسلسلات رمضان 2024..

تستحوذ قناة DMC هذا العام على فرص عرض عدد من المسلسلات التليفزيونية في شهر رمضان 2024، عبر شاشتها، والتي ستُعرض بشكل حصرى.

مسلسلات رمضان على قناة dmc

نسرد في هذه السطور قائمة مسلسلات رمضان على قناة dmc:

مسلسل الحشاشين

وهو بطولة النجم كريم عبد العزيز، ومن تأليف الكاتب البارز عبدالرحيم كمال، ويدور حول حسن الصباح الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية وذلك بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي".

يؤسس حسن الجماعة التى سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات عديدة خلال الحلقات، وعرفت هذه الطائفة بأنها كانت تلقي في قلوب أعدائها من رعب.

مسلسل بابا جه

وهو من بطولة أكرم حسنى، وهو مسلسل اجتماعي كوميدي يجسد فيه النجم أكرم حسني دور"هشام"، وهو رجل في الأربعينات من عمره يعمل مدير في أحد الفنادق الكبرى ومتزوج من نسرين أمين، كما تجسد الطفة لافينيا نادر دور ابنتهما، ومن ثم تتوالى الأحداث لمناقشة قضايا اجتماعية وأسرية بطريقة لايت كوميدي.

ما يشارك فى احداث المسلسل أيضًا مجموعة من النجوم ضيوف شرف أبرزهم: سما إبراهيم، محمود البزاوي،فريال يوسف،محمد أوتاكا،عمرو وهبة، ياسر الطوبجي كريم فهمي، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدى جوهر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج خالد مرعي.

مسلسل إمبراطورية ميم

وهو من بطولة النجم خالد النبوي، وكان قد تم تقديم فيلم في السبعينات قامت ببطولته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عن وهو عن قصة تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس.

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ 6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، ويعمل في وزارة التربية والتعليم، ونتيجة أن أغلب أبناؤه في عمر المراهقة تتوتر العلاقة بينه وبينهم خاصة مع حبه لإحدى السيدات وخشيته من أن يخسر بحبه هذا أبناؤه.

عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة للنجم يحيى الفخرانى، وهو مسلسل كوميدي اجتماعي يدور حول بهجت الأنصاري رجل كبير بالعمر توفيت عنه زوجته ووجد نفسه وحيدًا إلا أنه قد توطدت علاقتته بأحفاده مما دفعه إلى وهو الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي في برنامج جديد باسم "عتبات البهجة".

ويشارك الفخراني البطولة كل من جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

وهناك كذلك من المسلسلات التي تستحوذ على عرضها شاشة dmc مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، مسلسل الأنيميشن يحيى وكنوز في موسمه الثالث.