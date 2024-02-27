مسلسلات رمضان 2024.. القنوات الناقلة لمسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني

ينتظر الكثير من عشاق الدراما الرمضانية بشكل عام، والدراما الكوميدية بشكل خاص عرض مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.

قصة مسلسل بابا جه

تدور قصة مسلسل بابا جه في إطار اجتماعي كوميدي لا يخلو من تقديم القيم الهادفة، وفيه يجسد أكرم حسني دور هشام، وهو رجل أربعيني يعمل مديرًا لإحدى الفنادق، ومتزوج ولديه ثلاث أبناء بينما تحدث بينه وبين أسرته العديد من المشكلات الاجتماعية.

بينما تجسد الفنانة نسرين أمين دور زوجته التي تحاول معه حل المشكلات الأسرية، كما تظهر الطفلة لافينا نادر في دور ابنتهما، وتتوالى عبر المسلسل الأحداث التي يتم فيها مناقشة العديد من القضايا الإجتماعية والأسرية بطريقة لايت كوميدى، منها علاقة الآباء بالأبناء، والتربية الإيجابية، وكذلك الخلافات الزوجية، وغيرها من القضايا الإنسانية.

القنوات الناقلة مسلسل بابا جه

وكانت قناة dmc قد كشفت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام عن بثها مسلسل بابا جه للنجم اكرم حسني في رمضان المقبل 2024، ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية المقرر عرضها على شاشتها خلال شهر رمضان القادم.

ويتميز مسلسل "بابا جه" بأنه يقدم عددًا من الأطفال ذوي الوجوه الجديدة من بينهم الطفلة حور أحمد، بل وكذلك الطفلة لافينا نادر التي شاركت أكرم حسني منفردة البوستر التشويقي الأول للمسلسل.

أبطال مسلسل بابا جه

والمسلسل من بطولة نسرين أمين، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف، محمد أوتاكا، الطفلة حور أحمد، كتابة وائل حمدي، إخراج خالد مرعي.

جدير بالذكر أن مسلسل بابا جه ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعرض على 15 حلقة فقط، وكان قد أثار كل من البوست التشويقي والبرومو الخاصين بالمسلسل إعجاب الكثير من المتابعين الذين عبروا عن انتظارهم عرضه بتشوق، وتوقعهم نجاحه الكبير، موضحين أن ذلك ما اعتادوه من أعمال أكرم حسني، وقد قطع المخرج خالد مرعي شوطًا كبيرًا في تصوير المسلسل إذ بدأ مونتاج الحلقات الأولى من العمل بالتزامن مع تصويره لتسليمها للقنوات العارضة.