الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. القنوات الناقلة لمسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني

البوستر التشويقي
البوستر التشويقي لمسلسل بابا جه

ينتظر الكثير من عشاق الدراما الرمضانية بشكل عام، والدراما الكوميدية بشكل خاص عرض مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.

قصة مسلسل بابا جه

تدور قصة مسلسل بابا جه في إطار اجتماعي كوميدي لا يخلو من تقديم القيم الهادفة، وفيه يجسد أكرم حسني دور هشام، وهو رجل أربعيني يعمل مديرًا لإحدى الفنادق، ومتزوج ولديه ثلاث أبناء بينما تحدث بينه وبين أسرته العديد من المشكلات الاجتماعية.

بينما تجسد الفنانة نسرين أمين دور زوجته التي تحاول معه حل المشكلات الأسرية، كما تظهر الطفلة لافينا نادر في دور ابنتهما، وتتوالى عبر المسلسل الأحداث التي يتم فيها مناقشة العديد من القضايا الإجتماعية والأسرية بطريقة لايت كوميدى، منها علاقة الآباء بالأبناء، والتربية الإيجابية، وكذلك الخلافات الزوجية، وغيرها من القضايا الإنسانية.

القنوات الناقلة مسلسل بابا جه

وكانت قناة dmc  قد كشفت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام عن بثها مسلسل بابا جه للنجم اكرم حسني في رمضان المقبل 2024، ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية المقرر عرضها على شاشتها خلال شهر رمضان القادم.

 ويتميز مسلسل "بابا جه" بأنه يقدم عددًا من الأطفال ذوي الوجوه الجديدة من بينهم الطفلة حور أحمد، بل وكذلك الطفلة لافينا نادر التي شاركت أكرم حسني منفردة البوستر التشويقي الأول للمسلسل.

الآن مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني

مسلسلات رمضان 2024.. عرض مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني على dmc

حور أحمد: المخرج خالد مرعي رشحني لـ" بابا جه" وكواليس العمل ممتعة

مسلسلات رمضان 2024.. بسنت شوقي ضيف شرف مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني

أبطال مسلسل بابا جه

والمسلسل من بطولة نسرين أمين، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف، محمد أوتاكا، الطفلة حور أحمد، كتابة وائل حمدي، إخراج خالد مرعي.

جدير بالذكر أن مسلسل بابا جه ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعرض على 15 حلقة فقط، وكان قد أثار كل من البوست التشويقي والبرومو الخاصين بالمسلسل إعجاب الكثير من المتابعين الذين عبروا عن انتظارهم عرضه بتشوق، وتوقعهم نجاحه الكبير، موضحين أن ذلك ما اعتادوه من أعمال أكرم حسني، وقد قطع المخرج خالد مرعي شوطًا كبيرًا في تصوير المسلسل إذ بدأ مونتاج الحلقات الأولى من العمل بالتزامن مع تصويره لتسليمها للقنوات العارضة. 

بابا جه موعد عرض مسلسل بابا جه موعد اعادة مسلسل بابا جه قصة مسلسل بابا جه أبطال مسلسل بابا جه مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل اكرم حسني دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة أكرم حسني مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل بابا جه

مواد متعلقة

الآن مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بابا جه لـ "أكرم حسني ونسرين أمين"

دراما رمضان 2024.. تعرف على ضيوف شرف مسلسل "بابا جه" لـ أكرم حسني

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

خبراء عن الإنزال المصرى الإماراتى الأردنى: الموقف العربى داعم ومساند للشعب الفلسطينى

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة