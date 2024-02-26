الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..  قصة وأحداث مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

الفنان يحيى الفخراني
الفنان يحيى الفخراني

حالة من الفرح انتابت جمهور الدراما المصرية، بعد الإعلان عن عودة النجم يحيى الفخراني إلى مسلسلات رمضان 2024 عبر مسلسل عتبات البهجة، المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل عتبات البهجة

وسبق وغاب الفخراني عن الدراما الرمضانية خلال العاميين الماضيين فكان آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهي زركش"، وفي التقرير التالي نستعرض لكم التفاصيل الكاملة عن مسلسل "عتبات البهجة" للفنان يحيي الفخراني.

قصة مسلسل عتبات البهجة

يدور مسلسل عتبات البهجة في إطار درامي كوميدي مشوق، فهو مسلسل اجتماعي، مكون من 15 حلقة، ويجسد الفخراني دور بهجت الأنصاري، وهو رجل في الخمسينيات من عمره كان يعمل في وظيفة حكومية كـوكيل وزارة الصناعة السابق وقد أحيل على المعاش ويعاني من الوحدة وذلك بعد وفاة زوجته مع تقدمه في العمر.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة للفخراني

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وبطريقة فكاهية ومرحة يناقش مسلسل عتبات البهجة العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، إذ يظهر بهجت بطل العمل وهو غير مهتم بابنه وابنته المتزوجة التي لا تسأل عنه، وذلك في عصر تكنولوجيا حديثة تُشكل فجوة زمنية بين الأباء والأبناء.

ولكن ومع ذلك تتوطد علاقة بهجت بأحفاده كثيرًا ومن ثم تقود في النهاية إلى أمر لم يكن متوقع، وهو الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي في برنامج جديد باسم "عتبات البهجة"، ويقدم المسلسل تفاصيل ما يدور في هذا البرنامج.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

ويخوض بطولة عتبات البهجة الفنان الكبير يحيى الفخرانى ويشاركه البطولة كل من جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

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