إبهار بصرى فى دراما المتحدة.. "الحشاشين" و"جودر" الأبرز

اهتمت دراما الشركة المتحدة في رمضان هذا العام بالشكل الجمالي، وروعة الصورة الدرامية، كما هو منتظر منها وتقديم موضوعات مهمة وقصص درامية ترضي كل أذواق المشاهدين، وهو ما لاحظه الكثيرون من خلال بروموهات وبوسترات أعمالها التي بدأ عرضها منذ عدد من الأيام استعدادًا لشهر رمضان المقبل 2024.

مسلسل “ الحشاشين ”

بين هذه الأعمال مسلسل الحشاشين، وهو مسلسل تاريخي ضخم ينتظر عرضه الكثيرون، ويوصف بأنه المسلسل الأقوى والأضخم إنتاجًا هذا العمل، إذ تم تصويره بين أكثر من دولة وفي ثلاث قارات، كما استغرق العمل فيه أكثر من عام كامل، ويحكي قصة طائفة "الحشاشين" للفنان كريم عبدالعزيز وهي طائفة شيعية إسماعيلية نزارية باطنية اشتهرت بالاغتيالات وقلعة ألموت وكان الفدائيون مدربين بشكل احترافي على فنون التنكر والفروسية واللسانيات والاستراتيجيات والقتل.

ونظرًا للمواصفات التي اتسم بها عصر "الحشاشين"، ظهر من خلال بروموهات المسلسل وبوستراته التشويقية كيف اهتمت المتحدة بعناصر الملابس التي جاءت لتتناسب مع ملابس هذا العصر، وكذلك الديكور الذي اتسم به، إضافة إلى استخدام فن الجرافيك والخدع البصرية الذي كان له أثره في زيادة جمال الصورة، ومصداقيتها وكان عاملًا أساسيًا في إبهار المشاهدين، وجذبهم لمتابعة المسلسل.

مسلسل جودر

الأمر نفسه تكرر مع مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" بطولة النجم ياسر جلال وذلك نظرًا لطبيعة قصته التي تنتمي إلى الفانتازيا ولا يخلو من التاريخ وفيه يظهر الفنان ياسر جلال بشخصيتين إحداهما شخصية "شهريار" الأسطورية المعروفة، ويدور المسلسل في فترة تاريخية خاصة تحتاج إلى طبيعة بعينها من الملابس والديكور كما تحتاج أحداثه إلى استخدام عناصر الجرافيك والخدع البصرية والمونتاج لتنفيذ المعارك وغيرها، وهو ما استطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديمه، وظهر في برومو المسلسل مدللًا على أن المتحدة لم تبخل في تقديم إنتاج ضخم يوفر عناصر الجذب في الصورة إضافة إلى النص لما هو معروف أن الاهتمام بجودة الصورة يتطلب تكلفة إنتاجية كبيرة خاصة مع الأعمال التاريخية والتي تنتتمي إلى الفانتازيا.

مسلسل المعلم يظهر جمال مصر

كما يتواصل الاهتمام الإنتاجي في عدد كبير من الأعمال التي تظهر عبر المشاهد الخارجية جمال مصري كما في مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، وبيت الرفاعي بطولة النجم أمير كرارة، وكامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني، وصيد العقارب بطولة غادة عادل وعدد كبير من النجوم.