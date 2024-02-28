الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. مخرج "صيد العقارب" يصور بأحد فنادق العجوزة

صيد العقارب
صيد العقارب

يصور المخرج أحمد حسن عدد من مشاهد مسلسله الجديد “صيد العقارب” بداخل احد الفنادق الشهيرة بمنطقة العجوزة، في العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

تصوير مشاهد جديدة في صيد العقارب بأحد الفنادق  

ويقوم حسن بتصوير مشهد حفل زفاف داخل احدى حلقات العمل الرمضاني، في مسلسل صيد العقارب الذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، والذي ينتمي لاعمال ال 30 حلقة في شهر رمضان.

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أحداث مسلسل صيد العقارب 

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، إضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

ابطال مسلسل صيد العقارب

 

مسلسل صيد العقارب من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وبطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

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