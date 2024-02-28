الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات وموعد عرض مسلسل "مسار إجباري"

بوستر
بوستر

ينطلق في رمضان المقبل مسلسل مسار إجباري الذي قارب مخرجه من الانتهاء من تصويره، لينتهي تصويره قبل انطلاق اول ايام شهر رمضان 2024 على عدد من الفضائيات.

وقارب أبطال وصناع العمل على الانتهاء تماما من تصوير المسلسل الجيدد وتبدأ المخرجة نادين خان خلال الأيام القادمة مونتاج الحلقات لتسليمها للشركة المنتجة وتجهيزها للعرض خلال شهر رمضان المقبل.

 

موعد عرض مسلسل مسار اجباري

ويعرض المسلسل في النصف الاول من شهر رمضان المقبل 2024 عبر عدد من القنوات وكذلك على منصة واتش ات بشكل متزامن يوميا مع عرضه التلفزيوني.

مسلسلات رمضان 2024.. Watch it تروج لـ "مسار إجباري"

أبطال "مسار إجباري": دراما اجتماعية لا تخلو من الضحك

قنوات عرض مسلسل مسار اجباري

 

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض المسلسل عبر 4 قنوات وهم cbc وon والحياة والقناة الأولى، بالتزامن مع عرضه عبر واتش إت.


قصة مسلسل مسار اجباري

يجسد دوري البطولة أحمد داش وعصام عمر، ويكون أحد الشخصيتين طالب في الجامعة والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر.

ثم يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة، فيضطر الاثنان إلى التعاون معًا بعد أن كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء وأن والدهما شخص واحد، وتتصاعد الأحداث وتدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشكل ترفيهي، خلال موسم دراما رمضان للعام 2024.

ابطال مسلسل مسار اجباري

يتكون فريق عمل مسلسل مسار إجباري من عدة نجوم وهم: أحمد داش عصام عمر بسمة صابرين مي الغيطي ياسمينا العبد نور إيهاب جوري بكر رشدي الشامي محمود البزاوي خالد الصاوي محمد لطفي أبرم المعالجة الدرامية لمسلسل مسار إجباري باهر دويدار، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج نادين خان، والعمل يتم تصويره بشكل يومي ولعدد ساعات طويلة للانتهاء منه قريبًا.

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مسلسلات رمضان 2024.. Watch it تروج لـ "مسار إجباري"

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أبطال "مسار إجباري": دراما اجتماعية لا تخلو من الضحك

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