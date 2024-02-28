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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. Watch it تروج لـ "مسار إجباري"

مسار إجبارى
مسار إجبارى

روجت منصة watch it الإلكترونية لمسلسل “مسار إجباري” من بطولة عصام عمر وأحمد داش والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

ونشرت المنصة مقطع فيديو لبطلتي العمل صابرين وبسمة وعلقت عليه: “مفيش ست مبتاخدش بالها إنها بتتخان ولا في؟ انتظروا مسلسل مسار إجباري على watch it، رمضانك عندنا”. 

يعرض مسلسل  مسار إجباري الذي يخوض بطولته النجمان الصاعدان عصام عمر وأحمد داش، في موسم رمضان المقبل 2024 عبر 4 قنوات وهم cbc وon والحياة والقناة الأولى بالتليفزيون المصري، وذلك بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش إت الرقمية.

قصة مسلسل مسار إجباري 

يجسد دوري البطولة أحمد داش وعصام عمر، ويكون أحد الشخصيتين طالب في الجامعة والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر.

ثم يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة، فيضطر الاثنان إلى التعاون معًا بعد أن كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء وأن والدهما شخص واحد، وتتصاعد الأحداث وتدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشكل ترفيهي، خلال موسم دراما رمضان للعام 2024.

وقارب أبطال وصناع العمل على الانتهاء تماما من تصوير المسلسل وتبدأ المخرجة نادين خان خلال الأيام القادمة مونتاج الحلقات لتسليمها للشركة المنتجة وتجهيزها للعرض خلال شهر رمضان المقبل.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ويتكون فريق عمل مسلسل مسار إجباري من عدة نجوم وهم:

  • أحمد داش
  • عصام عمر
  • بسمة
  • صابرين
  • مي الغيطي
  • ياسمينا العبد
  • نور إيهاب
  • جوري بكر
  • رشدي الشامي
  • محمود البزاوي
  • خالد الصاوي
  • محمد لطفي

أبرم المعالجة الدرامية لمسلسل مسار إجباري باهر دويدار، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج نادين خان. 

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