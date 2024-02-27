الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024..

قنوات عرض مسلسل مسار إجباري في رمضان بطولة أحمد داش وعصام عمر

مسار إجباري
مسار إجباري

ارتفع البحث خلال الأيام القليلة الماضية على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي على مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر، قبل أيام وجيزة من شهر رمضان 2024، والذي من المقرر أن يشهد ماراثون كبير للدراما الرمضانية 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قنوات عرض مسلسل مسار إجباري في رمضان

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه من المقرر عرض مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر النجمان الصاعدان عصام عمر وأحمد داش، عبر 4 قنوات وهم cbc وon والحياة والقناة الأولى، بالتزامن مع عرضه عبر واتش إت.

منصة Watch it تروج مسلسل مسار إجباري

وروجت منصة “Watch it” الرقمية لمسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر والذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024، حيث نشرت بوستر للنجمة، وعلقت: "مسار إجباري انتظرونا في شهر رمضان".

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قصة مسلسل مسار إجباري 

يجسد دوري البطولة أحمد داش وعصام عمر، ويكون أحد الشخصيتين طالب في الجامعة والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر.

ثم يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة، فيضطر الاثنان إلى التعاون معًا بعد أن كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء وأن والدهما شخص واحد، وتتصاعد الأحداث وتدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشكل ترفيهي، خلال موسم دراما رمضان للعام 2024.

وقارب أبطال وصناع العمل على الانتهاء تماما من تصوير المسلسل الجيدد وتبدأ المخرجة نادين خان خلال الأيام القادمة مونتاج الحلقات لتسليمها للشركة المنتجة وتجهيزها للعرض خلال شهر رمضان المقبل.

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فريق عمل مسلسل مسار إجباري

يتكون فريق عمل مسلسل مسار إجباري من عدة نجوم وهم:

  • أحمد داش
  • عصام عمر
  • بسمة
  • صابرين
  • مي الغيطي
  • ياسمينا العبد
  • نور إيهاب
  • جوري بكر
  • رشدي الشامي
  • محمود البزاوي
  • خالد الصاوي
  • محمد لطفي

أبرم المعالجة الدرامية لمسلسل مسار إجباري باهر دويدار، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج نادين خان.

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