الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تعرف على قنوات عرض مسلسل "سر إلهي" بطولة روجينا

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

ارتفع البحث خلال الأيام القليلة الماضية على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي عن مسلسل سر إلهي للفنانة روجينا، قبل أيام وجيزة من شهر رمضان 2024، والذي من المقرر أن يشهد ماراثون كبير للدراما الرمضانية 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
 

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قنوات عرض مسلسل سر إلهي للفنانة روجينا 

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه من المقرر عرض مسلسل “سر إلهي” بطولته الفنانة ريهام حجاج، قناة CBC ضمن خطتها في شهر رمضان المقبل 2024.

منصة Watch it تروج لمسلسل سر إلهي

وروجت منصة “Watch it” الرقمية لمسلسل سر إلهي للفنانة روجينا  والذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024، حيث نشرت بوستر للنجمة، وعلقت: "سر إلهي انتظرونا في شهر رمضان ".

قصة مسلسل سر إلهي

ينتمي المسلسل إلى الدراما الغامضة والمشوقة، إذ تجسد الفنانة روجينا شخصية نصرة في مسلسل وهي متزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وخلال الأحداث تتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

ومع تصاعد الأحداث تتدخل مشاكل الأموال بين نصرة وإخواتها، إذ تتعرض بطلة المسلسل للغدر من أشقائها، ما يجبرها على تفضيل العيش بمفردها، والتخطيط للانتقام من كل اللذين تعرضوا لها بالأذى، عبر أحداث العمل، وطوال شهر رمضان تتصاعد الأحداث بشكل درامي ومشوق.

أبطال مسلسل سر إلهي 

يتكون فريق عمل مسلسل صدفة من عدة نجوم، وهم:

  • روجينا
  • محمد ثروت
  • أحمد مجدي
  • مي سليم
  • رنا رئيس
  • نهى عابدين
  • محمود حجازي
  • صلاح عبدالله
  • رشا مهدي
  • مراد مكرم
  • أحمد بدير
  • ميمي جمال
  • أحمد سلامة
  • محسن منصور
  • مريم أشرف زكي
  • نورا مهدي
  • محمد فريد

    ويعد مسلسل سر إلهي من ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال، وحمدي التايه، وﺇﺧﺮاﺝ رؤوف عبدالعزيز.
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