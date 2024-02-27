أبرزهم محمد ثروت ومحمود البزاوي.. نجوم بأكثر من وجه في رمضان 2024 

يحرص جماهير الدراما المصرية على متابعة الأعمال الدرامية، لنجوم الدراما المصرية 2024، والتي من المقرر أن تبدأ مع شهر رمضان الكريم، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال مارثون الدراما الرمضانية 2024.



في هذا التقرير نستعرض مشاركة وظهور عدد من النجوم بأكثر من عمل درامي في مارثون رمضان 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأبرزهم محمد ثروت، وسماء إبراهيم، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأحمد فؤاد سليم.



محمد ثروت يترك الكوميديا في ماراثون دراما رمضان 2024

قرر الممثل محمد ثروت ترك الكوميديا في الأعمال الفنية التي يقدمها في رمضان 2024، إذ يشارك في بطولة مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا، وتدور قصة المسلسل حول نصرة التي تجسدها الفنانة روجينا وهي متزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وخلال الأحداث تتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

كما يعود محمد ثروت للون الكوميديا من خلال المشاركة كضيف شرف في مسلسل الكبير أوي الجزء 8، والذي ينقسم إلى "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

سماء إبراهيم تشارك في 3 أعمال فنية في رمضان 2024

تشارك الفنانة سما إبراهيم في 3 أعمال فنية خلال مارثون الدراما الرمضانية 2024، والتي من المقرر عرضهم على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهم مسلسل بابا جه مع الفنان مصطفى شعبان، وعتبات البهجة مع الفنان يحيى الفخراني، ومحارب مع الفنان حسن الرداد

عملان في رمضان يبرزون إبداع عبدالعزيز مخيون

يظهر الفنان عبدالعزيز مخيون في الأعمال الدرامية الرمضانية 2024، بعملين، والذين من المقرر عرضهم على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهم مسلسل المعلم مع الفنان مصطفى شعبان، ومسلسل جودر مع الفنان ياسر جلال.



محمود البزاوي يجمع بين الكوميديا والفانتازيا في رمضان 2024

يلعب الفنان محمود البزاوي أدوار متنوعة في مارثون الدراما الرمضاني 2024، بعملين وهما بابا جه مع الفنان أكرم حسني، ومسلسل جودر مع الفنان ياسر جلال والذي من المقرر عرضهم على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

بيت الرفاعي والمعلم ظهور جديد لـ « أحمد فؤاد سليم »

ظهر الفنان أحمد فؤاد سليم في الأعمال الفنية في رمضان 2024، في مسلسلين على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهما مسلسل بيت الرفاعي مع الفنان أمير كرارة، ومسلسل المعلم مع الفنان مصطفى شعبان.