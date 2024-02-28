قبل "صيد العقارب".. كيف تأثر باهر دويدار بعمله السابق فى مؤلفاته؟

يشارك مسلسل صيد العقارب خلال ماراثون موسم مسلسلات رمضان 2024 حيث يستعد عشاق الفنانة غادة عبدالرازق لمشاهدة قصة مسلسل صيد العقارب، المقرر عرضة في شهر رمضان المقبل 2024، ويحمل الكثير من الأحداث المثيرة والشيقة.

مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق هو من تأليف باهر دويدار، والذي كان يعمل طبيبا قبل توجه للتأليف، وفي التقرير التالي نستعرض لكم كيف أثر عمل باهر دويدار كطبيب على مؤلفاته.

أعمال باهر دويدار مخرج مسلسل صيد العقارب

يعد الكاتب الكبير باهر دويدار أحد أكبر المؤلفين والمؤثرين في الدراما المصرية خاصة خلال العقود القليلة الماضية، وله العديد من الأعمال التي تناولت مختلف القضايا، والتي أثر فيها عمله كطبيب في مؤلفاته.

خلقت مهنة الطبيب داخل باهر دويدار العديد من المشاعر والتي كان أهمها هو حبه لمصر واحساسه بالانتماء الشديد للجيش والشرطة وهو ما ظهر في عدد من أعمال، والتي من ضمنها مسلسل الاختيار 1، كلبش، هجمة مرتدة، وغيرها من الأعمال المهمة التي رسخت في أذهان الجمهور.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث المسلسل حول غادة عبدالرازق التي تلعب دور ابنة الفنان أحمد ماهر وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، إضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.