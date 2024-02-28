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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024

مفاجآت "صيد العقارب": معسكر مغلق لصناع المسلسل للانتهاء من تصويره

صيد العقارب
صيد العقارب

كشفت مصادر مطلعة من داخل مسلسل صيد العقارب عن انتهاء صنّاعه وأبطاله من تصوير المسلسل، وهو ما دفعهم إلى الدخول في معسكر مغلق حتي ينتهون من تصوير أكبر قدر من المشاهد قبل المشاركة في عرضه في شهر رمضان المقبل.

 

مسلسلات رمضان 2024 .. مسلسل صيد العقارب

وتظهر غادة عبد الرازق بشخصية جديدة ومختلفة حيث إن انتقامها هذه المرة سيكون من عائلة زوجها جميعها الذين تسببوا في موت شقيقها الذي سيجسد دوره الفنان محمد علي رزق ضمن أحداث العمل الفني.

ويجسد محمد علي رزق شخصية شقيق غادة عبد الرازق، إلا أنه يكون هذه المرة الشخصية مختلفة وهذا ما أظهره البوستر الرسمي الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو ممسك في يديه سبحة، حيث سيكون من أولياء الله الصالحين.

قصة مسلسل صيد العقارب 

ويناقش الـ مسلسل فكرة التحول بين الأصدقاء ليصبحون أعداء بعد مرور قرابة 50 عامًا على صداقتهم وهو ما سيحدث بين عائلة أحمد ماهر ورياض الخولي، وستدخل سيمون في صراع مع الفنانة غادة عبد الرازق لكونها الزوجة الثانية للفنان رياض الخولي ضمن أحداث المسلسل.

أبرزهم "صدفة" و"صيد العقارب".. قائمة مسلسلات قناة CBC DRAMA فى رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق

مسلسلات رمضان 2024.. قصة صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

مسلسلات رمضان 2024.. موعد انتهاء تصوير مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب

وأعلنت CBC عن عرض مسلسل صيد العقارب، الفنانة غادة عبد الرازق، ضمن السباق الرمضاني المقبل 2024 والتي ستكون ضمن مسبلسلات رمضان 2024.

أبطال وصنّاع مسلسل صيد العقارب

“صيد العقارب” بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وبطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب

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مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق

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مسلسلات رمضان 2024.. قصة صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

"الدستور" تكشف تفاصيل مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق (فيديو)

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