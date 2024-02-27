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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق

صيد العقارب
صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب رمضان 2024 للفنانة غادة عبدالرازق حيث تنوعت أحداث بين التشويق والغموض، والتي تجسد فيه  دور امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية.

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب

وأعلنت قناة CBC عن عرض مسلسل صيد العقارب، للنجمة غادة عبد الرازق، ضمن السباق الرمضاني المقبل، ونشرت بوسترات رسمية عبر الصفحة الرسمية للقناة.

يعرض مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، على قناة CBC لعرض عدد من المسلسلات التليفزيونية في شهر رمضان 2024، عبر شاشتها، حيث تعرض بشكل حصرى.

كما يتم عرض مسلسل "صيد العقارب" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وسيمون على منصة "watch it".

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل  صيد العقارب، البرومو الرسمي للعمل عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، تمهيدا لعرضه في موسم رمضان 2024، وتدور أحداث المسلسل في 15 حلقة.

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"الدستور" تكشف تفاصيل مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق (فيديو)

قصة مسلسل صيد العقارب

يدور مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق في دور تاجرة سموم، باستخلاص سم العقارب وبيعه، ولديها شقيق من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأثناء أحداث المسلسل يقتل شقيقها المريض، وذلك على يد عائلة زوجها ثم تتصاعد الأحدث وغادة عبد الرازق تحاول الانتقام لحق شقيقها، وتتعرض هذه الفتاه غادة عبد الرازق إلى أزمة مالية كبيرة، وهو الأمر الذي يدفعها إلى الدخول في عدد من  الصراعات مع مجموعة من رجال الأعمال.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وبطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

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