السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل الصراع فى "صيد العقارب" لـ غادة عبدالرازق

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

طرحت شركة فينومينا بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  البرومو الرسمى المبدئي لمسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، خلال الأيام القليلة الماضية، تمهيدًا لانطلاق الحملة الدعائية الكاملة للمسلسل عبر منصات التواصل الاجتماعى والقناة العارضة المسلسل، فى الوقت الذى يسعى خلاله المخرج أحمد حسن، لإنهاء كل مشاهد المسلسل.

وينتمي مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق إلى فئة المسلسلات الـ30 حلقة، حيث يندرج إلى قائمة الأعمال الاجتماعية التشويقية المليئة بالغموض، حول صراع بين عائلتين، هما ضرغام والغول، يتسمان منذ الصغر بالصداقة والقرب يولد بينهما صراع وانتقام، خاصة بعد مقتل أحد الأبطال، خلال الحلقات الأولى، وهو شقيق غادة عبدالرازق، ومن هنا تتوالى الأحداث.

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

مسلسل صيد العقارب

ينتظر الكثير من جماهير النجمة غادة عبد الرازق مسلسلها الجديد "صيد العقارب"، والذي يعد واحدًا من المسلسلات التي تقوم على إنتاجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقد حققت النجمة غادة عبد الرازق حالة من الرواج الكبير، واستطاعت أن تتصدر الترند فور طرح التريلر والبوسترات الدعائية التشويقية للمسلسل المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضة على منصة WATCH IT الرقمية.

قصة مسلسل صيد العقارب

تجسد غادة عبدالرزاق، خلال الأحداث، شخصية تُدعى "عايدة" تدخل فى صراع كبير مع "شوقى محروس"، وهو رجل أعمال أرستقراطي يجسده النجم الشاب عماد صفوت، وهو زوج "فاطمة" شقيقتها خلال العمل وتجسدها الفنانة سامية عاطف، ولديه خلال الأحداث من الأبناء 2، ويجسدهما كل من الفنان الشاب محمد صلاح، والفنانة الشابة ريم المصري.

النجمة غادة عبدالرازق، "عايدة" خلال الأحداث، تنقلب حياتها رأسا على عقب، خاصة بعد مقتل شقيقها، الأمر الذى يفتح بابًا للثأر والانتقام، كما تدخل فى صراع بين الأقارب من أجل "البيزنس"، ومن ثم تتوالى الأحداث خلال 30 حلقة مليئة بالإثارة والتشويق.

صناع وأبطال مسلسل "صيد العقارب"

ويشارك في بطولة مسلسل "صيد العقارب" أمام النجمة غادة عبدالرازق، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم رياض الخولي، أحمد ماهر، محمود عبدالمغني، منال سلامة، محمد علاء، سيمون، ميار الغيطي، عماد صفوت، مجدي بدر، سامية عاطف، أحمد ماجد، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، والموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان، ومن إخراج أحمد حسن.

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