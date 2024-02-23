الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل إمبراطورية ميم لـ"خالد النبوي"

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024 للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، يعرض مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوي، على إحدى قنوات المتحدة خلال ماراثون مسلسلات رمضان 2024، وهو العمل المأخوذ عن رواية "امبراطورية ميم" للكاتب الصحفي والروائي إحسان عبد القدوس، والتي كانت قد جاءت في صيغته الأولى عبر فيلم من بطولة سيدة الشاشة العربية السيدة فاتن حمامة. 

يعد مسلسل "إمبراطورية ميم" ضمن قائمة أعمال مسلسلات رمضان 2024 التي ينتظرها محبي ومتابعي الدراما خاصة وأنه يتناول العديد من القضايا الهامة حول دور المرأة وبعض القضايا السياسية التي كانت قد تناولتها الرواية من قبل، كما يناقش مسلسل إمبراطورية ميم قضية مهمة جدًا وهي طرق التعامل مع الأبناء وكيفية تربيتهم بشكل إيجابي في ظل التفتح الثقافي والتكنولوجي، وإلى جانب ذلك يناقش ضرورة الاستماع إلى آراء الأولاد وكيفية احترام رغباتهم المختلفة.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل إمبراطورية ميم

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ 6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ويجب عليه الموازنة بين عمله وتربية أبنائه، ومراعاة مطالبهم وحل مشكلاتهم التي تزيد مع مرور الوقت، خاصة أن معظم أبنائه قد وصلوا لعمر المراهقة، مسلسل "إمبراطورية ميم" هو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

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دراما رمضان 2024| تفاصيل دور هاجر السراج فى "إمبراطورية ميم"

مسلسلات رمضان 2024.. ابطال مسلسل إمبراطورية ميم

يضم مسلسل إمبراطورية ميم المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 عدد كبير من أبطال الدراما وهم“ خالد النبوي - حلا شيحة - نور النبوي - مايان السيد - نشوى مصطفى - محمود حافظ - هاجر السراج - محمد محمود عبد العزيز - إلهام صفي الدين - إيمان السيد - نورهان منصور - ليلى عز العرب - يارا عزمى - الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين - المسلسل سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك - إخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى”.

وطرحت منصة watch it البوستر الجماعى الرسمي لمسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوى والذي يتواصل تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل 2024، وجمع البوستر النبوى وباقي أبطال العمل، ويأتي ذلك بعد طرح البوسترات الفردية لأبطال المسلسل، حيث تصدر كل بطل بوستر بمفرده.

 

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