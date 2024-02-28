مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق

تصدر مسلسل “صيد العقارب” للنجمة غادة عبد الرازق محركات البحث المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل.

وزاد البحث عن تفاصيل مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق وموعد عرض مسلسل صيد العقارب في رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب

كما بدأ البحث عن موعد عرض مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق والمتوقع أن يحقق نجاح كبير في موسم رمضان المقبل 2024.

ويبحث جمهور ومحبي الدراما المصرية عن قنوات عرض مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق من مسلسلات رمضان 2024.

وننشر خلال هذا التقرير موعد وقنوات عرض مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب

ويعرض مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق من مسلسلات رمضان 2024 بشكل حصري على شاشتي قنوات cbc وcbc drama في شهر رمضان المقبل 2024.

كما يعرض بالتزامن على منصة watch it الرقمية وعدد من القنوات العربية والخليجية في شهر رمضان المقبل 2024.

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور قصة مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق، في إطار درامي عائلي، إذ تظهر خلال الأحداث في دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

ويدور مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق في دور تاجرة سموم، باستخلاص سم العقارب وبيعه، ولديها شقيق من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأثناء أحداث المسلسل يقتل شقيقها المريض، وذلك على يد عائلة زوجها ثم تتصاعد الأحدث وغادة عبد الرازق تحاول الانتقام لحق شقيقها، وتتعرض هذه الفتاه غادة عبد الرازق إلى أزمة مالية كبيرة، وهو الأمر الذي يدفعها إلى الدخول في عدد من الصراعات مع مجموعة من رجال الأعمال.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" يعرض على شاشة cbc في رمضان. 2024، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، ومن بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.