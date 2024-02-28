الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. صبا مبارك تواجه الأزمات بعد اختفاء زوجها في "لحظة غضب"

صبا مبارك من كواليس
صبا مبارك من كواليس لحظة غضب

تواصل الفنانة صبا مبارك تصوير أحداث المسلسل الدرامي الجديد “لحظة غضب” والذي تشارك به في السباق الرمضاني المقبل 2024. 

ويعرض مسلسل “لحظة غضب” من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين بشكل حصري على منصة watch it الرقمية. 

وأوشكت صبا مبارك وأبطال مسلسل لحظة غضب على الانتهاء من تصوير أحداث العمل حيث قطع المخرج عبد العزيز النجار شوطا كبيرا في تصوير العمل وانتهى من مونتاج الحلقات الأولى بالتزامن مع التصوير. 

وأكدت مصادر لـ"الدستور" أن المخرج عبد العزيز النجار سلم 5 حلقات لمنصة watch it الرقمية حيث يعرض العمل عليها بشكل حصري خلال شهر رمضان. 

شخصية صبا مبارك في مسلسل لحظة غضب 

وتجسد صبا مبارك خلال أحداث مسلسل لحظة غضب دور شيف في أحد الفنادق الكبري تعاني من الأزمات والمواقف بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجىء دون أي مبررات. 

موعد عرض مسلسل لحظة غضب 

يعرض مسلسل لحظة غضب من بطولة صبا مبارك عبر منصة watch it بشكل حصري خلال النصف الأول من شهر رمضان المقبل 2024 على أن يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل. 

قصة وأحداث مسلسل لحظة غضب 

ينتمي مسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، إلى فئة الـ 15 حلقة، حيث تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك. 

مسلسلات رمضان 2024

كما يتناول مسلسل لحظة غضب العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

ويواصل صناع وأبطال مسلسل “لحظة غضب" في الوقت الحالي تصوير مشاهد وأحداث المسلسل والمكون من 15 حلقة فقط على قدم وساق وذلك لسرعة الانتهاء من أولى حلقاته الأيام المقبل تمهيدا لجاهزيه العمل لعرضه للجمهور بموسم رمضان المقبل.

جدير بالذكر أنه تم طرح بوسترات منفردة لأبطال العمل في إطار الخطة الدعائية لمسلسل لحظة غضب، كما طرحت منصة واتش إت تحت شعار "رمضان عندنا" عدد من الصور من كواليس مسلسل لحظة غضب وظهر نجوم العمل بشكل مختلف تماما عما سبق وأن قدموه في أعمالهم المختلفة. 

أبطال مسلسل لحظة غضب 

مسلسل لحظة غضب من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين وعلي قاسم وناردين فرج ومحمد عبد الرحمن وعدد آخر من نجوم الفن ومن إخراج عبد العزيز النجار. 

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