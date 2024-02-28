الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل محارب للرداد

محارب
محارب

يصور الفنان حسن الرداد احداث مسلسله الجديد “محارب” داخل احدى اللوكيشانات الداخلية والخارجية بمدينة 6 اكتوبر، في العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 .

 

موعد عرض مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب مع اول ايام شهر رمضان 2024 بشكل يومي منافسا عدد كبير من الاعمال المشاركة في الموسم الجاري تصويره استعداد لعرضه في شهر رمضان المقبل .

مسلسلات رمضان 2024.. كيف روج أبطال مسلسل محارب عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل محارب عبر قنوات CBC حصريا

قنوات عرض مسلسل محارب

 

أعلنت قناة CBC الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرضها المسلسل في موسم مسلسلات رمضان 2024 ضمن المسلسلات التي تدخل ماراثون رمضان 2024 .

وظهر البوستر الدعائي لقناة CBC الخاص بمسلسل محارب أبطال العمل كل من النجم حسن الرداد، والفنان أحمد زاهر، والنجمة نرمين الفقي، والنجمة ناهد السباعي، والفنانة منة فضالي.

 

قصة مسلسل محارب

 

وتدور أحداث مسلسل محارب في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الذي يظهر في دور سواق ميكروباص، لكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محام، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محام، ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

مسلسل محارب عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

 

أبطال مسلسل محارب

 

يتكون فريق عمل مسلسل محارب من الفنان حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وتامر عبد المنعم، وملك أحمد زاهر، وسلوى عثمان، وعابد عناني، ونور محمود، وأحمد عنان، وكريم العمري، وسماء ابراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، محمود الليثي، ومحمود عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.

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مسلسلات رمضان 2024 .. عرض برومو مسلسل محارب خلال شهر رمضان

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دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل محارب عبر قنوات CBC حصريا

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