الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسسلسلات رمضان 2024.. هذه القنوات تعرض محارب لـ حسن الرداد

البوستر التشويقي
البوستر التشويقي لمسلسل "محارب"

يعود الفنان حسن الرداد إلى الدراما التليفزيونية، وذلك من خلال مسلسل "محارب" المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، والذي أثار البرومو التشويقي الخاص به إعجاب الكثير من الجماهير كذلك أثارت الأغنية التي غناها النجم “الرداد” لفريق العمل إعجابًا كبيرًا من قبل الجماهير، ولذا يتسائل الكثيرون عن القنوات العارضة لمسلسل محارب بطولة "حسن الرداد".

القنوات العارضة لمسلسل محارب

أعلنت قناة CBC الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرضها المسلسل في موسم مسلسلات رمضان 2024 ضمن المسلسلات التي تدخل ماراثون رمضان 2024، وطرحت البرومو التشويقي له، وعدد من "البوسترات" المنفردة لأبطاله علمًا بأنه ينتمي إلى فئة المسلسلات التي ستعرض في 30 حلقة.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل سر إلهي لـ روجينا

دراما رمضان 2024.. معسكر مغلق لأبطال "محارب" للانتهاء من تصويره (خاص)

قصة مسلسل محارب

أما عن قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 فهي تدور حول عزيز والذي يجسد دوره النجم حسن الرداد وهو شاب مصري أتى من الصعيد ليعيش في مصر القديمة مع أسرته وهو من أسرة متوسطة يعمل سائقًا علي ميكروباص ليوفر مصاريف الإنفاق على أهله.

و حسن الرداد "عزيز" في المسلسل يظهر من خلال أحداث المسلسل أنه كان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ليعمل كميكانيكي وسائقًا في أوقات فراغه، وخلال أحداث المسلسل تتغير حياة هذا الشاب تمامًا، وذلك بعد وفاة والده إذ أن بعد وفاة والده يضطر إلى العمل من أجل إعالة أسرته ليكتشف بعد ذلك سرًا كبيرًا يغير مسار حياته، وتدور أحداث مسلسل محارب، في إطار أكشن اجتماعي وهو  يناقش العديد من القضايا، وهو التعاون الأول، بين كل من حسن الرداد، والمؤلف محمد سيد بشير، والمخرجة شيرين عادل.

أبطال مسلسل “محارب”

يتكون فريق عمل مسلسل محارب من الفنان حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وتامر عبد المنعم، وملك أحمد زاهر، وسلوى عثمان، وعابد عناني، ونور محمود، وأحمد عنان، وكريم العمري، وسماء ابراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، محمود الليثي، ومحمود عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.

محارب موعد عرض مسلسل محارب موعد اعادة مسلسل محارب قصة مسلسل محارب ابطال مسلسل محارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل حسن الرداد دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة حسن الرداد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل محارب احداث مسلسل محارب ميعاد عرض مسلسل محارب

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. كيف روج أبطال مسلسل محارب عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل محارب لـ"حسن الرداد وأحمد زاهر"

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

الاستثمارات الأجنبية وسيلة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية.. مصلحة المواطن كلمة السر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة

ما بعد الحرب.. ما خطة السيطرة العسكرية الأمنية لإسرائيل على غزة؟

بعد أشهر من العدوان.. جيش الاحتلال عاجز أمام أنفاق حماس فى غزة