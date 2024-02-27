مسسلسلات رمضان 2024.. هذه القنوات تعرض محارب لـ حسن الرداد

يعود الفنان حسن الرداد إلى الدراما التليفزيونية، وذلك من خلال مسلسل "محارب" المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، والذي أثار البرومو التشويقي الخاص به إعجاب الكثير من الجماهير كذلك أثارت الأغنية التي غناها النجم “الرداد” لفريق العمل إعجابًا كبيرًا من قبل الجماهير، ولذا يتسائل الكثيرون عن القنوات العارضة لمسلسل محارب بطولة "حسن الرداد".

القنوات العارضة لمسلسل محارب

أعلنت قناة CBC الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرضها المسلسل في موسم مسلسلات رمضان 2024 ضمن المسلسلات التي تدخل ماراثون رمضان 2024، وطرحت البرومو التشويقي له، وعدد من "البوسترات" المنفردة لأبطاله علمًا بأنه ينتمي إلى فئة المسلسلات التي ستعرض في 30 حلقة.

قصة مسلسل محارب

أما عن قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 فهي تدور حول عزيز والذي يجسد دوره النجم حسن الرداد وهو شاب مصري أتى من الصعيد ليعيش في مصر القديمة مع أسرته وهو من أسرة متوسطة يعمل سائقًا علي ميكروباص ليوفر مصاريف الإنفاق على أهله.

و حسن الرداد "عزيز" في المسلسل يظهر من خلال أحداث المسلسل أنه كان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ليعمل كميكانيكي وسائقًا في أوقات فراغه، وخلال أحداث المسلسل تتغير حياة هذا الشاب تمامًا، وذلك بعد وفاة والده إذ أن بعد وفاة والده يضطر إلى العمل من أجل إعالة أسرته ليكتشف بعد ذلك سرًا كبيرًا يغير مسار حياته، وتدور أحداث مسلسل محارب، في إطار أكشن اجتماعي وهو يناقش العديد من القضايا، وهو التعاون الأول، بين كل من حسن الرداد، والمؤلف محمد سيد بشير، والمخرجة شيرين عادل.

أبطال مسلسل “محارب”

يتكون فريق عمل مسلسل محارب من الفنان حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وتامر عبد المنعم، وملك أحمد زاهر، وسلوى عثمان، وعابد عناني، ونور محمود، وأحمد عنان، وكريم العمري، وسماء ابراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، محمود الليثي، ومحمود عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.