مسلسلات رمضان 2024| تعرف على قصة مسلسل "محارب" لحسن الرداد

بعد أن طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوستر مسلسل "محارب" بطولة النجم حسن الرداد، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024، على إحدى شاشاتها استعد الكثير لمتابعة النجم حسن الرداد الذي يستمر في العودة إلى الدراما التليفزيونية.

ومسلسل محارب هو مسلسل اجتماعي تشويقي، ويتكون من 30 حلقة.

قصة مسلسل محارب

أما عن قصته فهي تدور حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، ثم تتغير حياة هذا الشاب تمامًا، وذلك بعد وفاة والده إذ بعد وفاة والده يضطر إلى العمل من أجل إعالة أسرته ليكتشف بعد ذلك سراً كبيراً يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

ومسلسل محارب الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان هذا العام 2024 من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

أما عن قصة المسلسل فهي من تأليف محمد سيد بشير وهو من إخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

ويذكر أنه قد طرح الرداد البوستر الدعائي للمسلسل مع العديد من أبطاله، وقد استقبل هذا البوستر بالعديد من علامات الإعجاب من قبل المتابعين الذين أشادوا به، وتوقعوا عودة قوية للنجم حسن الرداد إلى شاشات التليفزيون.

كما نشرت الفنانة منة فضالي البوستر الدعائي لمسلسل محارب، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "انستجرام"، والمقرر عرضه في رمضان 2024 على قنوات المتحدة.

وروجت فضالي لشخصيتها في المسلسل وذلك بتعليقها على البوستر “مريم.. مسلسل محارب.. رمضان 2024”.

وإلى جانب ذلك طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "محارب" العديد من البوسترات المنفردة لعدد من أبطال العمل.