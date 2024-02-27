مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل سر إلهي لـ روجينا

عبر برومو مشوق تنافس النجمة روجينا في موسم رداما رمضان 2024 العام الحالي بمسلسل سر إلهي ، المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان.

وعرضت المتحدة البرومو الذي لاقى رواجًا ضخمًا بين الجمهور ومحبي الفنانة، إذ تظهر خلاله بشخصية غامضة وتنتمي أغلب أعمال النجمة روجينا إلى الدرما الغامضة والمشوقة.

قصة مسلسل سر إلهي

ينتمي المسلسل إلى الدراما الغامضة والمشوقة، إذ تجسد الفنانة روجينا شخصية نصرة في مسلسل وهي متزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وخلال الأحداث تتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

ومع تصاعد الأحداث تتدخل مشاكل الأموال بين نصرة وإخواتها، إذ تتعرض بطلة المسلسل للغدر من أشقائها، ما يجبرها على تفضيل العيش بمفردها، والتخطيط للانتقام من كل اللذين تعرضوا لها بالأذى، عبر أحداث العمل، وطوال شهر رمضان تتصاعد الأحداث بشكل درامي ومشوق.

أبطال مسلسل سر إلهي

وبجانب الفنانة روجينا يشاركها النجوم: "أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال"، وعدد من نجوم الفن، ومن المقرر أن يعرض مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

موعد أول يوم رمضان

ويحل موعد أول يوم رمضان سنة 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، يوم الإثنين، 11 مارس 2024، ولكن يبدأ صيام شهر رمضان فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رمضان بعد غروب شمس آخر أيام شهر شعبان، والموافق يوم الأحد 10 مارس 2024، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان.