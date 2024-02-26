الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البرهان والمنفى يتفقان على رفض أى تدخلات أجنبية فى السودان وليبيا

محمد المنفي والبرهان
محمد المنفي والبرهان

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، أهمية التعاون من أجل إعادة الاستقرار والبناء الوطني للشعبين السوداني والليبي دون أي تدخلات خارجية سلبية أو معيقة.

وشدد البرهان خلال مؤتمر صحفي في طرابلس عقب المباحثات الثنائية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين السودان وليبيا وأزليتها، مشيرا إلى أهمية تطوير وترقية هذه العلاقات في كل المجالات. 

وأوضح رئيس مجلس السيادة أن الطرفين اتفقا على تعزيز العلاقات في المجالات المختلفة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، مؤكدا الأدوار المشرفة التي تضطلع بها ليبيا تجاه السودان  وشعبه، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وأكد عبدالفتاح البرهان تفعيل كافة الآليات السابقة التي ستبنى مستقبلًا والتي من شأنها تقوية وتطوير أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين، معربا عن شكره وتقديره الحكومة والشعب الليبي على استقبال السودانيين الفارين من الحرب وتسهيل إجراءات دخولهم ومجانية العلاج والتعليم.

وهنأ البرهان الشعب الليبي والمقاومة على انتصارها في 17 فبراير، متمنيا أن تتوحد جهود  الليبيين للحفاظ على هذا النصر الذي استطاعوا من خلاله إحياء دولتهم.

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محمد المنفي يؤكد دعم ليبيا الكامل لوحدة السودان

من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي دعم ليبيا الكامل لوحدة السودان وسلامة أراضيه، مشيدا بالجهود التي يضطلع بها رئيس مجلس السيادة وحكومته من أجل دعم الاستقرار في السودان. 

وأكد محمد المنفي خلال المؤتمر الصحفي مع البرهان تأييدهم التام لمخرجات اجتماع جدة الذي انعقد في مايو الماضيك باعتباره خطوة مهمة لإنهاء الصراع والحرب والضامن للاستقرار في السودان، مشيرًا إلى أنهم من خلال المشاركة في مؤتمر دول جوار السودان الذي أقيم في مصر أعلنوا دعمهم وتأييدهم المبادرات التي تدعو لوقف الحرب، مشيرا إلى معاناة ليبيا من الحروب خلال الفترات الماضية وسلبية التدخلات الخارجية التي تسببت في الفرقة بين الليبين.

وأكد المنفي أهمية المصالحة ولم الشمل ووحدة التراب الليبي وعدم التدخلات الخارجية، سواء كانت سياسية أو عسكرية، مؤكدا دعمهم موقف السودان في ذات الأمر من خلال مشاركتهم في جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي، وغيرها من المنظمات الإقليمية والاقتصادية. 

وأكد المنفي أهمية تعزيز العلاقات الثنائية المتميزه بين البلدين وروابط الجغرافيا والحدود بين البلدين التي دعت السودانيين للدخول الي ليبيا.

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