البرهان يتوجه إلى ليبيا للقاء رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء بطرابلس

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم إلى ليبيا، فى زيارة رسمية إلى طرابلس.

ووفق بيان لمجلس السيادة السوداني عبر صفحته على موقع فيسبوك سيجري البرهان، خلال الزيارة، مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس وزراء ليبيا عبد الحميد الدبيبة، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين.

ويرافق رئيس مجلس السوداني خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أمن أحمد إبراهيم مفضل.

وكان في وداع البرهان بمطار بورتسودان الدولي، وزير التنمية الإجتماعية أحمد ادم بخيت ووزير النفط محي الدين نعيم محمد سعيد والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي على يوسف.

رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد حركة جيش تحرير السودان

والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه أمس وفد حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي برئاسة القائد صلاح الدين آدم تور رصاص رئيس الحركة.

وأوضح رئيس الحركة صلاح رصاص في تصريح صحفي أن اللقاء تناول تطورات معركة الكرامة والإنتصارات المتتالية التي ظلت تحققها القوات المسلحة على مليشيا آل دقلو الإرهابية الإرهابية المتمردة.

وأكد صلاح رصاص موقف الحركة الثابت والداعم والمساند للدولة والقوات المسلحة مشيرًا إلى حرص قواته علي المشاركة في الصفوف الأمامية لمعركة الكرامة حفاظا علي سيادة السودان ونصرة لشعبه الكريم.

كما التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمس وفد قبيلة الهواوير برئاسة الناظر حسن أدم حسن نمر أبوقدم.

وقال أبوقدم ناظر عموم الهواوير في تصريح صحفي، ان وفد القبيلة أكد وقوفها بجانب الدولة والقوات المسلحة في حربها ضد، مليشيا التمرد الدعم السريع.

وأوضح الناظر أبو قدم، أن وفد الهواوير جاء لتأكيد دعمه ومساندته للدولة والقوات المسلحة في حرب الكرامة ضد مليشيا آل دقلو الإرهابية مؤكدًا إنخراط القبيلة في الصفوف الأمامية جنبًا إلى جنب القوات المسلحة دفاعًا عن عزة وكرامة الوطن.