الثلاثاء 27 فبراير 2024
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اقتصاد

يطبق من مارس 2024.. اعرف الحد الادنى للاجور في مصر

جريدة الدستور

حزمة حماية اجتماعية جديدة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي شملت تعديل الحد الأدنى للأجور في مصر بزيادة قدرها 50% وزيادة مرتبات العاملين بالدولة بحد أدنى للزيادة من 1000 لـ 1200 جنيه وفق الدرجة الوظيفية.  

ننشر في التقرير التالي الحد الأدنى للأجور في مصر بعد تعديله وموعد التطبيق المؤكد التنفيذ خلاله، وكذلك جدول الأجور بعد الزيادة. 

الحد الأدنى للأجور في مصر

ارتفعت قيمة الحد الأدنى للأجور في مصر بنسبة 50% بحيث أصبح 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه وهو الذي تم صرفه في مرتبات فبراير الجاري.

أما الحد الأدنى الجديد للأجور وهو 6000 جنيه يتم تطبيقه بداية من مرتبات مارس 2024  والمقرر صرفها من الخميس 21 مارس 2024 ولمدة 5 أيام. 

جاء التوجيه برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حزمة حماية اجتماعية جديدة للعاملين للتخفيف من حد الأعباء الاقتصادية والمعيشية على المواطنين.

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أجور العاملين في الدولة مارس 2024 

من مارس 2024 يتم صرف مرتبات العاملين بالدولة بالقيمة الجديدة التي تتحدد وفق الزيادة التي تم منحها لكل درجة وظيفية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 لـ1200 جنيه. 

6000 جنيه المرتب الجديد الدرجة الوظيفية السادسة وما يعادلها 

 

6500 جنيه المرتب الجديد الدرجة الوظيفية الخامسة وما يعادلها 

 

7000 جنيه  المرتب الجديد للدرجة الوظيفية الرابعة وما يعادلها 

 

7500 جنيه المرتب الجديد للدرجة الوظيفية الثالثة وما يعادلها 

 

8000 جنيه المرتب الجديد للدرجة الوظيفية الثانية وما يعادلها 

 

8200 جنيه المرتب الجديد للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها 

 

9200 جنيه المرتب الجديد للدرجة الوظيفية المدير العام أو ما يعادلها 

 

10200 جنيه المرتب الجديد للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها 

 

 12200 جنيه المرتب الجديد للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 

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