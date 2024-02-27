يطبق من مارس 2024.. اعرف الحد الادنى للاجور في مصر

حزمة حماية اجتماعية جديدة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي شملت تعديل الحد الأدنى للأجور في مصر بزيادة قدرها 50% وزيادة مرتبات العاملين بالدولة بحد أدنى للزيادة من 1000 لـ 1200 جنيه وفق الدرجة الوظيفية.

ننشر في التقرير التالي الحد الأدنى للأجور في مصر بعد تعديله وموعد التطبيق المؤكد التنفيذ خلاله، وكذلك جدول الأجور بعد الزيادة.

الحد الأدنى للأجور في مصر

ارتفعت قيمة الحد الأدنى للأجور في مصر بنسبة 50% بحيث أصبح 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه وهو الذي تم صرفه في مرتبات فبراير الجاري.

أما الحد الأدنى الجديد للأجور وهو 6000 جنيه يتم تطبيقه بداية من مرتبات مارس 2024 والمقرر صرفها من الخميس 21 مارس 2024 ولمدة 5 أيام.

جاء التوجيه برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حزمة حماية اجتماعية جديدة للعاملين للتخفيف من حد الأعباء الاقتصادية والمعيشية على المواطنين.

أجور العاملين في الدولة مارس 2024

من مارس 2024 يتم صرف مرتبات العاملين بالدولة بالقيمة الجديدة التي تتحدد وفق الزيادة التي تم منحها لكل درجة وظيفية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 لـ1200 جنيه.

6000 جنيه المرتب الجديد الدرجة الوظيفية السادسة وما يعادلها

6500 جنيه المرتب الجديد الدرجة الوظيفية الخامسة وما يعادلها

7000 جنيه المرتب الجديد للدرجة الوظيفية الرابعة وما يعادلها

7500 جنيه المرتب الجديد للدرجة الوظيفية الثالثة وما يعادلها

8000 جنيه المرتب الجديد للدرجة الوظيفية الثانية وما يعادلها

8200 جنيه المرتب الجديد للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها

9200 جنيه المرتب الجديد للدرجة الوظيفية المدير العام أو ما يعادلها

10200 جنيه المرتب الجديد للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها

12200 جنيه المرتب الجديد للدرجة الممتازة أو ما يعادلها