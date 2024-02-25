الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. كيف روج أبطال مسلسل محارب عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

محارب
محارب

ارتفع البحث عن مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، محركات بحث جوجل خلال الأيام الماضية بعد الإعلان ونشر البرومو التشويقي والبوستر الدعائي للمسلسل.

أبطال مسلسل محارب 

وخلال السطور التالية ينشر موقع "الدستور" كيف روج أبطال مسلسل محارب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نيرمين الفقي 

كما روجت الفنانة نيرمين الفقي للبوستر الدعائي الخاص بها ضمن أحداث العمل الجديد “محارب”، والذي تشارك خلاله في مسلسلات رمضان 2024، حيث تجسد نيرمين الفقي في مسلسل محارب دور فتاة شعبية ضمن أحداث العمل الرمضاني الجديد 2024 .

أحمد زاهر 

يشارك الفنان أحمد زاهر ضمن أبطال مسلسل “محارب” الذي يخوض بطولته حسن الرداد والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ونشر أحمد زاهر بوستر شخصيته في مسلسل “محارب” عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” وعلق على الصورة قائلًا: “يا رب التوفيق من عندك يا رب مسلسل محارب رمضان ٢٠٢٤ على كل قنوات المتحدة تأليف  محمد سيد بشير إخراج شيرين عادل”.

دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل محارب عبر قنوات CBC حصريا

مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل محارب لـ"حسن الرداد وأحمد زاهر"

مسلسلات رمضان 2024.. الأكشن والإثارة يسيطران على الإعلان الرسمى لمسلسل "محارب" (فيديو)

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل محارب لحسن الرداد

منة فضالي 

كما روجت الفنانة منة فضالي للبوستر الدعائي الخاص بها ضمن أحداث العمل الجديد "محارب"، والذي تشارك خلاله في دراما رمضان 2024، حيث علقت على صورتها ضمن البوسترات الدعائية للعمل وكتبت عبر إنستجرام: "محارب رمضان 2024، مسلسل ملىء بالمفاجآت، انتظرونا".

ومن المقرر أن تجسد منة فضالي في مسلسل محارب دور فتاة شعبية تغرم بـ"محارب" الذي يجسد دوره حسن الرداد.

مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل محارب لـ"حسن الرداد وأحمد زاهر"

ملك أحمد زاهر 

وروجت الفنانة ملك أحمد زاهر، لمسلسلها الجديد الذي حمل اسم "محارب"، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024، ضمن مسلسلات رمضان 2024 عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة الفنان حسن الرداد، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى الذي يتعاون في هذا المسلسل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونشرت ملك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" معلقًة عن مسلسل محارب: "أقل من شهر وتقابلوا رندا متحمسة أوي تشوفوها تفتكروا عاملة إزاي وايه انطباعكم عنها؟".

قصة مسلسل محارب 

وتدور أحداث مسلسل محارب في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الذي يظهر في دور سواق ميكروباص، لكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محام، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محام، ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

مسلسل محارب عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

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مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل محارب لـ"حسن الرداد وأحمد زاهر"

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