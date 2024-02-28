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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل لحظة غضب

صبا مبارك
صبا مبارك

يجمع مسلسل  لحظة غضب الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان 2024، وهو العمل الذي ينطلق عرضه في 15 حلقة فقط خلال أيام الماراثون الرمضاني الجديد.


قنوات عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب، عبر منصة watch it، في النصف الأول من رمضان، ويتم عرضه في النصف الثاني من رمضان عبر إحدى قنوات المتحدة.

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قصة مسلسل لحظة غضب

ينتمي مسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، إلى فئة الـ 15 حلقة، حيث تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك. 

وطرحت منصة WATCH IT الرقمية مقطع فيديو لأبطال مسلسل “لحظة غضب” المقرر عرضه عبر المنصة ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وتضمن الفيديو حوار مختلف مع أبطال مسلسل “لحظة غضب” والذين كشفوا عن أكثر اللحظات غضبا الذين تعرضوا لها في حياتهم الشخصية بالإضافة إلى أبرز اللحظات الحزينة والسعيدة لهم.


أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين وعلي قاسم وناردين فرج ومحمد عبد الرحمن وعدد آخر من نجوم الفن ومن إخراج عبد العزيز النجار. 

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مسلسلات رمضان 2024..  لحظة غضب لـ صبا مبارك

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