الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

نجوم مسلسل "لحظة غضب" يظهرون في رمضان 2024 بشكل مختلف

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

أثارت الصور والبوسترات التي تم الإعلان عنها بشأن مسلسل  لحظة غضب الجدل بين الجماهير، بسبب المظهر المختلف الذي ظهر به أغلب أبطال المسلسل، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك، ومحمد شاهين، وعلي قاسم، وناردين فرج وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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ظهور مختلف لأبطال المسلسل

ولوحظ الظهور المختلف لأبطال المسلسل، كانت أولهم الفنانة ناردين فرج، التي ظهرت بشكل جديد ومختلف تمامًا، الأمر الذي لفت أنظار الجمهور وتحدثوا عن التغيير المفاجئ الذي ظهرت فيه بالإعلان التشويقي، وفي صور الكواليس التي تم بثها.

بالإضافة إلى أن الفنانة ناردين فرج غيرت ستايل قصة شعرها التي ظهرت بها في أكثر من عمل فني مؤخرًا في "بين السطور" و"صوت وصورة".

وكان البرومو للمسلسل مختلفًا، حيث تظهر "صبا" بظهرها وهي تسير وتحمل في يدها أداة فرد العجين الخشبية (النشابة) التي تستخدم في المطبخ، حيث يبدو أنها مقبلة على فعل تفرغ من خلاله غضبها باستخدام هذه الآلة مما آثار تساؤل الجماهير.

وأيضًا الفنان محمد شاهين كان ظهوره مثيرًا للجدل، إذ ظهر بشكل جديد وهو يرتدي نظارته الخاصة والتي تغير من شخصيته، كما أطلق شاربه وعلق مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي أنه بات يشبه ضباط الشرطة.

أبطال مسلسل لحظة غضب

“لحظة غضب” يشارك في بطولته بجانب النجمة صبا مبارك كل من الفنان محمد شاهين، والفنان على قاسم، وعدد كبير من الفنانين، ومن المقرر أن يشارك عدد من ضيوف الشرف.

وينتمي العمل لدراما فئة الـ15 حلق، ويواصل صناع وأبطال مسلسل “لحظة غضب" في الوقت الحالي تصوير مشاهد وأحداث المسلسل لعرضه في رمضان المقبل.

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