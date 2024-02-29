أخبار فاتتك|إسرائيل و"حزب الله" يستعدان للحرب وشيكابالا يجدد عقده مع الزمالك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الفراخ البيضاء بـ 88 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم 29 فبراير 2024 فى مصر

ما زالت تستقر أسعار الدواجن تعلى رأسها سعر الفراخ البيضاء في السوق المصري عند نفس القيمة التي تم تداولها خلال الأسبوع الجاري حتى وأن شهدت ارتفاع أو انخفاض طفيف في الأسعار الا انه لا يتعدى بضع جنيهات.

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رسميًا.. شيكابالا يعلن تجديد عقده مع الزمالك لمدة عامين

أعلن محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تجديد عقده مع النادي في الساعات الأولى صباح اليوم الخميس، دون الكشف عن أي تفاصيل بشأن العقد الجديد.

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لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الخميس 29 فبراير 2024

تحسن ملحوظ تشهده المحافظات في حالة الطقس اليوم مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خاصة اليوم الخميس وحتى الجمعة أيضا، إلا أن الأرصاد تحذر من عدم الانخداع بهذا في درجات الحرارة خاصة أننا مازالنا في فصل الشتاء تجنبًا للإصابة بنزلات البرد.

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صحيفة: إسرائيل و"حزب الله" يستعدان للحرب

أفادت صحيفة "ذي ناشنال" الإماراتية نقلا عن مصادرها بأن إسرائيل أعدت خطة لدفع "حزب الله" من جنوب لبنان، وأن عناصر الحزب بدورها تستعد "لكل السيناريوهات".

وأشارت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية إلى أن إمكانية إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة تزيد من المخاوف بشأن إمكانية تركيز إسرائيل لجهودها على جنوب لبنان.

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بسكينة ومقص.. كواليس مقتل حافظ القرآن بيد صديقه فى المنوفية

"كان بيتصور معاه في كل مكان عامل صاحبه وغدر بيه".. بهذه الكلمات عبرت والدة طالب الازهري ضحية صديقه في مدينة تلا بالمنوفية عن حزنها واندهاشها من السبب الذي يدفع صديق ابنها لانهاء حياته بتلك الطريقة البشعة.

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