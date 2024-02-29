الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بسكينة ومقص.. كواليس مقتل حافظ القرآن بيد صديقه فى المنوفية

المجني عليه
المجني عليه

"كان بيتصور معاه في كل مكان عامل صاحبه وغدر بيه".. بهذه الكلمات عبرت والدة طالب الازهري ضحية صديقه في مدينة تلا بالمنوفية عن حزنها واندهاشها من السبب الذي يدفع صديق ابنها لانهاء حياته بتلك الطريقة البشعة. 

 

 عبد الرحمن بدر ابن مدينة تلا محافظة المنوفية خرج من منزله متوجها الى درس خصوصي كونه طالب ثانوي ازهري واثناء خروجه من الدرس عائدا الى منزله هرع بعض الاهالي لمنزل اسرته يخبروهم بسقوط عبد الرحمن غارقا في دمائه وسط الشارع بطعنة من صديقه. 
 

روت والدة الطالب عبد الرحمن بدر المقتول تفاصيل الغدر بابنها قائلة أن المتهم حاول من عدة أشهر ضرب نجلها بحجر في رأسه، بعدما تسبب طفل صغير في الوقيعة بينهما، بعدما ادعى أن نجلها سبه، وانها حاولت أن تصلح بينهما وبالفعل تم الصلح.

 

وأوضحت والدة المجني عليه، أن المتهم طوال الأشهر الماضية وبعد الصلح كان حريصًا على التواجد رفقة نجلها والتقاط الصور معه، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم غدر به وطعنه بيده حتى ازهق روحه مشيرة الى انها بعد وقوع الجريمة اكتشفت ان المتهم كان يهدد ابنها بالقتل لكنه لم يخبر احدا بالامر حتى لا يشعرهم بالقلق. 

 

وقالت جدة الطالب عبد الرحمن  إن حفيدها كان حسن الخلق وحافظت القرآن الكريم ويوم الجريمة كان في طريق عودته للمنزل قادمًا من أحد الدرس الخصوصية، وصديقه  غدر به عندما فاجئه حاملا السلاح بعدما خرج من أحد الحقول مستلا سكينا ومقص وطعنه عدة طعنات تسببت في وفاته.

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وأشارت إلى أن أحد الأطفال في القرية حضر إلى منزلهم ليخبرهم بأن عبد الرحمن مصاب بطعنات، لتهرع إليه الأسرة وتجده غارقا في دمائه، وتم نقله إلى المستشفى وفور وصوله أكد الأطباء وفاته.

 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء عمرو الرؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من مستشفى تلا المركزي بوصول طالب جثة هامدة وفشلت محاولات إنقاذه على يد الأطباء.

المجني عليه
المجني عليه
المنوفية غدر عبد الرحمن بدر مقتل حافظ القرآن طالب الازهري طالب ثانوي ازهري

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