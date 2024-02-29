الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميا.. شيكابالا يعلن تجديد عقده مع الزمالك لمدة عامين

شيكابالا وجلسة تجديد
شيكابالا وجلسة تجديد عقده

أعلن محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تجديد عقده مع النادي في الساعات الأولى صباح اليوم الخميس، دون الكشف عن أي تفاصيل بشأن العقد الجديد.

 

ونشر شيكابالا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا " استكمالًا لمسيرة عمرها أكثر من 30 عامًا بدأتها منذ طفولتي في هذا الكيان العظيم.. أتشرف بالتجديد لبيتي الأول والأخير نادي الزمالك، أكبر قلعة رياضية في مصر والوطن العربي، والذي لا يربطني به أي عقود مكتوبة، لكن العقد والعهد بيننا هو عقد أزلي بين ابنٍ تربى وانتمى لهذا الصرح العظيم وبين كيان أعشقه منذ الصغر".

 

وأضاف لاعب الفارس الأبيض " أقدم الشكر لجمهور الزمالك الداعم لي منذ بداية مسيرتي وإلى الآن".

 

قبل أن يتم حديثه " الشكر موصول لمجلس إدارة نادي الزمالك علي تجديد الثقة وأتمنى لهم التوفيق في إعادة نادينا الحبيب إلى منصات التتويج كما عاهدناه على مر تاريخنا العريق.. عاش الزمالك وجمهوره".

شيكابالا وجلسة تجديد عقده 

جدير بالذكر أن قناة نادي الزمالك، كشفت عن تمديد شيكابالا عقده مع الزمالك لمدة عامين إضافيين.

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