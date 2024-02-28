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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

جوميز يعلن قائمة الزمالك لمباراة الداخلية في دوري نايل

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، القائمة التي ستخوض مباراة الداخلية، المقرر لها غدًا الخميس، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - ناصر ماهر -  سيف جعفر - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"  .

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية في المباراة التي ستقام في تمام السابعة مساء غد الخميس ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، ويأتي الداخلية في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.\

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