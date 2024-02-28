اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة الزمالك والداخلية فى دورى نايل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، تعيين محمود ناجي حكمًا لمباراة الزمالك والداخلية غدًا الخميس في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري على ستاد القاهرة.

ويدير محمود ناجي المباراة كحكم ساحة، ويساعده كل من هاني عبدالفتاح وأحمد زيدان، بينما سيكون عبدالعزيز السيد حكمًا رابعًا، وسيكون محمود البنا حكم تقنية الفيديو VAR ويساعده محمد سلامة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية في المباراة التي ستقام في تمام السابعة مساء غد الخميس ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، ويأتي الداخلية في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

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