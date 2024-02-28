رسميا.. الجونة يقطع الطريق على الزمالك ويجدد عقد مدافعه

وجه نادي الجونة، صفعة قوية إلى مسئولوه نادي الزمالك، بشأن لاعب المنتخب الأوليمبي والفريق الأول أحمد حسام.

وأعلن مسئولوه الفريق الساحلي، عبر حسابهم الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تجديد عقد أحمد حسام مدافع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

كما نشر فيديو للاعب مصاحب بتعليق: "أنا مع الجونة أنا في بيتي.. أحمد حسام يُجدد عقده مع الجونة".

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت مؤخرا إلى اهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع أحمد حسام مدافع الجونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية (يناير 2024)، إلا أن الاختلاف في وجهات النظر حول بعض الأمور المتعلقة بالصفقة أوقف اتمامها، مع بقء اللاعب في الصورة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجونة، قد حقق تعادلا سلبيا بدون أهداف أمام الإسماعيلي، في الجولة الرابعة عشر بمسابقة دوري نايل.