الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

التشكيل الرسمى لمباراة الجونة والإسماعيلى فى دورى نايل

فريق الجونة
فريق الجونة

أعلن علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي التي ستنطلق في الرابعة عصر اليوم بملعب خيري بشارة في الأسبوع الرابع عشر لمسابقة دوري نايل وجاء التشكيل على النحو التالي..

حراسة المرمى : صبحي سليمان 

خط الدفاع : عبد الله هاشم عبادي – أحمد حسام – أحمد عبد الرسول – كمال أبوالفتوح

خط الوسط : محمد الدغيمي – أحمد شوشة – رضا صلاح 

خط الهجوم : أشرف مجدي – أيمن سعد موكا – أرنود.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد مسعود ونور السيد وسيف شيكا وفرانك إيتونجا وحسام إيفونا ومازن ياسر ومحمد عماد ومحمد العكش وبيكالي.

كما أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من ..

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: عصام صبحي – محمد عمار – محمد دسوقي – حاتم سكر.

خط الوسط: محمد بيومي – هشام محمد – عمر الساعي.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي – إيريك تراوري – نادر فرج.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من كمال السيد وحمدي النقاز ومحمد نصر وعبد الرحمن الدح وعبد الكريم مصطفى ومحمد زيدان وعلي الملواني وبشار أشرف .

ويحتل الجونة المركز التاسع في جدول دوري نايل برصيد 15 نقطة وله مبارتين مؤجلتين وحقق الجونة ثلاثة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر مباراتين وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وجمع خمس نقاط من آخر ثلاث مباريات بالفوز على البنك الأهلي والتعادل مع المصري وسيراميكا كليوباترا.

ويحتل الإسماعيلي  المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة وله مباراة مؤجلة مع  وحقق الإسماعيلي ثلاثة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر ست مباريات وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا ولم يخسر في أخر ثلاث مباريات وجمع منها خمس نقاط بالفوز على سيراميكا كليوباترا والتعادل مع المصري والزمالك ويسعى للفوز والوصول للنقطة 15 ومواصلة الابتعاد عن شبح الهبوط.

دوري نايل علاء عبد العال الاسماعيلى ايهاب جلال فريق الجونة

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