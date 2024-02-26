دوري نايل.. صحوة المصري تصطدم برغبة المقاولون في العودة للانتصارات

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء اليوم مواجهة قوية بين المقاولون والمصري في الأسبوع الرابع عشر لمسابقة دوري نايل.

المقاولون لم يحقق فوزا واحدا منذ قيادة محمد عودة الفريق، ويحتل المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة وحقق المقاولون فوزا واحدا وتعادل خمس مرات وخسر ست مباريات وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 21 هدفا وجمع نقطة واحدة من أخر ثلاث مباريات من هزيمتين متتاليتين أمام البنك الأهلي وانبي ثم التعادل مع مودرن فيوتشرويسعى للفوز والابتعاد عن مثلث الهبوط.

عودة يعالج الأخطاء الدفاعية

وحاول محمد عودة خلال التدريبات ايجاد حلول للأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق فقد عدد كبير من النقاط رغم تحسن الأداء الهجومي للفريق في المباريات الماضية وشدد محمد عودة على المدافعين بضرور التركيز والتفاهم فيما بينهم.

على الجانب الآخر يتواجد المصري بقيادة علي ماهر في المركز الخامس برصيد 20 نقطة وله مباراتين مؤجلتين وحقق المصري ستة انتصارات وتعادل مرتين وخسر ثلاث مباريات وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا وجمع خمس نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على بلدية المحلة والتعادل مع الإسماعيلي والجونة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 23.

المصري يفقد جهود 3 لاعبين

ويفتقد المصري جهود ثلاثة لاعبين هم النيجيري إيزي إيميكا المصاب بتمزق فى الرباط الداخلي للركبة ومحمد دبش المصاب بجزع فى أربطة الركبة والجزائري عبد الرحيم دغموم الذي يواصل برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق وفي المقابل يستعيد المصري جهود الثنائي ميدو جابر وصلاح محسن بعد انتهاء إيقافهما.

يدير المباراة أحمد جمال ويساعده محمد فاروق وأحمد عبد المنعم شعبان ومعهم محمد يوسف حكما رابعا ومحمود بسيوني حكم فيديو وسمير جمال مساعد حكم فيديو.