الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

زد إف سى يواجه إنبى فى صراع الصدارة بمسابقة دورى نايل

زد إف سي تعادل في
زد إف سي تعادل في أخر مبارياته مع البنك الأهلي

يحل فريق إنبي ضيفا على فريق زد إف سي في الرابعة عصر اليوم باستاد القاهرة في مواجهة قوية  في الأسبوع الرابع عشر لمسابقة دوري نايل.

المباراة في التوقيت الحالي ونظرا لكثرة عدد المباريات المؤجلة تعتبر مباراة قمة لأنها تجمع بين أول وثاني دوري نايل.

إنبي والمحافظة على القمة

ويحتل إنبي بقيادة سيد ياسين قمة جدول دوري نايل برصيد 23 نقطة من سبعة انتصارات وتعادلين وأربع هزائم وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وبعد ثلاثة انتصارات متتالية على الإسماعيلي والجونة وبلدية المحلة تعادل الفريق في الجولة الماضية مع سموحة بدون أهداف ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 26 والمحافظة على الصدارة.

وحرص سيد ياسين خلال التدريبات على شد أور لاعبيه وشرح لهم نقاط القوة والضعف في فريق زد إف سي وطالبهم بالفوز والمحافظة على القمة.

زد إف سي يسعى للعودة للانتصارات

على الجانب الآخر يحتل زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي المركز الثاني برصيد 21 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق زد إف سي خمسة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا لكنه لم يحقق الفوز في أخر ثلاث مباريات وخسر أمام طلائع الجيش ثم تعادل مع بيراميدز والبنك الأهلي ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 24 والصعود لقمة جدول دوري نايل.

وعقد مجدي عبد العاطي جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بإيقاف نزيف النقاط والعودة للانتصارات والوصول لقمة الدوري وأكد لهم أن مواجهة انبي ستكون صعبة لوجود لاعبين مميزين من أصحاب الخبرة والشباب بين صفوفه.

يدير المباراة عاطف حسين ويساعده أحمد لطفي وخالد حسام طه ومعهم حسني سلطان حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو ويوسف البساطي مساعد حكم فيديو.

دوري نايل انبى فريق زد إف سي سيد ياسين مجدي عبد العاطي

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