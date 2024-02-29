الفراخ البيضاء بـ 88 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم 29 فبراير 2024 فى مصر
ما زالت تستقر أسعار الدواجن تعلى رأسها سعر الفراخ البيضاء في السوق المصري عند نفس القيمة التي تم تداولها خلال الأسبوع الجاري حتى وأن شهدت ارتفاع أو انخفاض طفيف في الأسعار الا انه لا يتعدى بضع جنيهات.
ننشر في التقرير التالي اسعار الدواجن اليوم الخميس 29 فبراير 2024 في السوق المصري بمختلف أنواعها وعلى رأسها الفراخ البيضاء والبيض وكذلك سعر الأعلاف المحرك الأساسي لسعر الفراخ في السوق.
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ البيضاء 88 جنيه
اسعار الدواجن الساسو 102 جنيه
امهات بيضاء 79 جنيه
الفراخ البلدي 140 جنيه
اسعار الكتاكيت
كتكوت أبيض شركات 39 جنيه
كتكوت أبيض قطعان 26.25 جنيه
كتكوت ساسو 143 جنيه
كتكوت ساسو بيور 154 جنيه
كتكوت بلدي 9.50 جنيه
كتكوت هجين 11 جنيه
أسعار البيض
سعر كرتونة بيض أبيض 149 جنيه
سعر كرتونة بيض أحمر 151 جنيه
سعر كرتونة بيض بلدي 145 جنيه
سعر كتاكيت البط اليوم في مصر
سعر بط مولارد عمر يوم 37.50 جنيه
سعر بط تسمين عمر يوم 25 جنيه
سعر بط فرنساوي عمر يوم 25 جنيه
سعر بط شريفان عمر يوم 20.50 جنيه
سعر البط اليوم
سعر لحم البط المسكوفي 93 جنيه
سعر لحم البط البلدي اليوم 100 جنيه
سعر لحم البط الفرنساوي 75 جنيه
سعر لحم البط البغال اليوم 80 جنيه
سعر لحم البط المولر الأبيض 70 جنيه
سعر الأعلاف
علف بادي 23% 27،700 جنيه
علف نامي 21% 27،650 جنيه
علف ناهي 19% 27،550 جنيه
علف بادي نامي 21،5% 26،150 جنيه
علف بيض انتاجي 16% 21،900 جنيه
علف بيض انتاجي 18% 23،000 جنيه