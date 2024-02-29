الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الفراخ البيضاء بـ 88 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم 29 فبراير 2024 فى مصر 

الدواجن
الدواجن

ما زالت تستقر أسعار الدواجن تعلى رأسها سعر الفراخ البيضاء في السوق المصري عند نفس القيمة التي تم تداولها خلال الأسبوع الجاري حتى وأن شهدت ارتفاع أو انخفاض طفيف في الأسعار الا انه لا يتعدى بضع جنيهات.
 

ننشر في التقرير التالي اسعار الدواجن اليوم الخميس 29 فبراير 2024 في السوق المصري بمختلف أنواعها وعلى رأسها الفراخ البيضاء والبيض وكذلك سعر الأعلاف المحرك الأساسي لسعر الفراخ في السوق.

 

اسعار الفراخ اليوم 
 

اسعار الفراخ البيضاء 88 جنيه 
اسعار الدواجن  الساسو 102 جنيه 
امهات بيضاء 79 جنيه 
الفراخ البلدي 140 جنيه 
 

اسعار الكتاكيت 

كتكوت أبيض شركات 39 جنيه 
كتكوت أبيض قطعان 26.25 جنيه 
كتكوت ساسو 143 جنيه 
كتكوت ساسو بيور 154 جنيه 
كتكوت بلدي 9.50 جنيه 
كتكوت هجين 11 جنيه 
 

أسعار البيض 

سعر كرتونة بيض أبيض 149 جنيه 
سعر كرتونة بيض أحمر 151 جنيه 
سعر كرتونة بيض بلدي 145 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 28 -2-2024 في مستهل التعاملات الصباحية

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

سعر كتاكيت البط اليوم في مصر 


سعر بط مولارد عمر يوم  37.50 جنيه 
سعر بط تسمين عمر يوم  25 جنيه
سعر بط فرنساوي عمر يوم  25  جنيه
سعر بط شريفان عمر يوم  20.50 جنيه 

 

سعر البط اليوم 

سعر لحم البط المسكوفي 93  جنيه
سعر لحم البط البلدي اليوم  100 جنيه
سعر لحم البط الفرنساوي  75 جنيه
سعر لحم البط البغال اليوم  80 جنيه
سعر لحم البط المولر الأبيض  70 جنيه
 

سعر الأعلاف 

علف بادي 23% 27،700 جنيه 
علف نامي 21% 27،650  جنيه 
علف ناهي 19% 27،550  جنيه 
علف بادي نامي 21،5% 26،150  جنيه 
علف بيض انتاجي 16% 21،900 جنيه 
علف بيض انتاجي 18% 23،000 جنيه

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