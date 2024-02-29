الفراخ البيضاء بـ 88 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم 29 فبراير 2024 فى مصر 

ما زالت تستقر أسعار الدواجن تعلى رأسها سعر الفراخ البيضاء في السوق المصري عند نفس القيمة التي تم تداولها خلال الأسبوع الجاري حتى وأن شهدت ارتفاع أو انخفاض طفيف في الأسعار الا انه لا يتعدى بضع جنيهات.



ننشر في التقرير التالي اسعار الدواجن اليوم الخميس 29 فبراير 2024 في السوق المصري بمختلف أنواعها وعلى رأسها الفراخ البيضاء والبيض وكذلك سعر الأعلاف المحرك الأساسي لسعر الفراخ في السوق.

اسعار الفراخ اليوم



اسعار الفراخ البيضاء 88 جنيه

اسعار الدواجن الساسو 102 جنيه

امهات بيضاء 79 جنيه

الفراخ البلدي 140 جنيه



اسعار الكتاكيت

كتكوت أبيض شركات 39 جنيه

كتكوت أبيض قطعان 26.25 جنيه

كتكوت ساسو 143 جنيه

كتكوت ساسو بيور 154 جنيه

كتكوت بلدي 9.50 جنيه

كتكوت هجين 11 جنيه



أسعار البيض

سعر كرتونة بيض أبيض 149 جنيه

سعر كرتونة بيض أحمر 151 جنيه

سعر كرتونة بيض بلدي 145 جنيه

سعر كتاكيت البط اليوم في مصر



سعر بط مولارد عمر يوم 37.50 جنيه

سعر بط تسمين عمر يوم 25 جنيه

سعر بط فرنساوي عمر يوم 25 جنيه

سعر بط شريفان عمر يوم 20.50 جنيه





سعر البط اليوم

سعر لحم البط المسكوفي 93 جنيه

سعر لحم البط البلدي اليوم 100 جنيه

سعر لحم البط الفرنساوي 75 جنيه

سعر لحم البط البغال اليوم 80 جنيه

سعر لحم البط المولر الأبيض 70 جنيه



سعر الأعلاف

علف بادي 23% 27،700 جنيه

علف نامي 21% 27،650 جنيه

علف ناهي 19% 27،550 جنيه

علف بادي نامي 21،5% 26،150 جنيه

علف بيض انتاجي 16% 21،900 جنيه

علف بيض انتاجي 18% 23،000 جنيه