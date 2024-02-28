أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024 من أبرز الموضوعات التي تشغل بال المصريين في الأيام الأخيرة، إذ تستعد الأسر لشهر رمضان الذي بقى عليه أقل من أسبوعين بتخزين السلع، ولعل أبرزها الدواجن من الفراخ البيضاء والبط، ويزداد الإقبال على شرائها في مختلف المحافظات مما زاد من سعر الدواجن بكل أنواعها، لاسيما مع ندرة المعروض محليًا من الفراخ البيضاء بسبب نفوق عدد منها بفعل الطقس البارد في فصل الشتاء.

بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024، انخفاضا طفيفا قبل بداية التعاملات في بورصة الدواجن والأسواق، إذ تراجعت أسعار الفراخ الساسو بنحو 2 جنيه وفقًا لأحدث تحديث من بورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 28-2-2024

سجلت الفراخ البيضاء في مصر اليوم ما بين 88 و 87 جنيهًا، بينما وصلت في الأسواق إلى تراوح يتراوح ما بين 108 و106 جنيهات باختلاف المناطق السكنية.

وبلغت أسعار الدواجن البلدي 140 جنيها، مع وصول سعر البيع للمستهلك إلى 145 جنيهًا.

أما أسعار الدواجن الحمراء والساسو اليوم، فاستقرت عند حوالي 104 و103 جنيهات على التوالي.

وفيما يتعلق بأسعار الدواجن الأمهات في الأسواق، فقد سُجلت بحوالي 79 جنيهًا، ويبلغ سعرها للمستهلك 88 جنيهًا.

أسعار البط اليوم الأربعاء 28-2024

أسعار البط اليوم تتراوح بين 37.50 و37.75 جنيه لبط مولارد، وبين 25.00 و25.50 جنيه لبط تسمين، وبين 25.00 و25.75 جنيه لبط فرنساوي، وبين 20.50 و25.75 جنيه لبط شريفان.

أسعار البانيه اليوم الأربعاء 28-2024

أما سعر البانيه اليوم في الأسواق المحلية فوصل إلى 215 و220 جنيها، بينما تتراوح أسعار الشيش طاووق بين 200 و210 جنيهات، والأوراك بين 90 و100 جنيه، وسجل سعر كيلو الكبدة 110 جنيهات.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 28-2024

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم بلغ 149 جنيهًا، ويبلغ سعرها للمستهلك 165 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 155 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك بسعر 170 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي حوالي 145 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 175 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 28-2024

سجل سعر الكتكوت الأبيض نحو 28 جنيها إلى 28.25 جنيه، بينما سجل سعر الكتكوت الساسو البيور نحو 11.5 جنيه إلى 12.5 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الساسو من 10.5 إلى 11.5 جنيه.

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