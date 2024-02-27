سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 27-2-2024

يحرص المواطنين المسافرين لخارج البلاد على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27/ 2/ 2024 عبر جوجل، حيث سجّل سعر الدولار الأمريكي، اليوم وجود حالة من الاستقرار بمختلف البنوك، في بداية تعاملات اليوم، وذلك بالتزامن مع تراجع سعره في السوق الموازية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27/ 2/ 2024

وتستعرض «الدستور» من هذه السطور التالية، سعر الدولار الأمريكي مقابل أسعار الجنيه المصري، بمختلف البنوك، طبقا لآخر تحديثات معلنة بمواقع البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، نحو مبلغ قيمته 30.95 جنيه للبيع، وقيمة 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، 25-2-2024 بالبنك التجاري الدولي CIB نحو قيمة 30.95 جنيه للبيع، ومبلغ 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، 27-2-2024 في بنك أبوظبي الإسلامي نحو قيمة 30.95 جنيه للبيع، ومبلغ 30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

جاء سعر الدولار اليوم الثلاثاء، في بنك مصر نحو مبلغ 30.85 جنيه للبيع، وقيمة 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم بنك القاهرة

وسجّل سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، في بنك القاهرة نحو مبلغ 30.95 جنيه للبيع، وقيمة 30.85 جنيه للشراء.

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أسعار العملات في مصر اليوم

أسعار العملات اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 فبراير: 30.82 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27 فبراير: 33.45 جنيه للشراء، و33.60 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 27 فبراير: 39.13 جنيه للشراء، و39.30 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 فبراير: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.13 جنيه للشراء، و100.68 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 27 فبراير: 8.39 جنيه للشراء، و8.43 للبيع.

يُشار إلى أن هذه الأرقام ستعتمد على البيانات المنشورة حول أسعار العملات اليوم الثلاثاء 27 فبراير على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.