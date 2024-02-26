الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف تتلاعب السوق السوداء بسعر الدولار في مصر؟.. قصواء الخلالي توضح (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن الحكومة تواصل جهودها لردع السوق السوداء والحد من تأثيرها على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن صفقة رأس الحكمة أثبتت نجاحها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة سي بي سي، إن السوق السوداء لا تمتلك أمانًا أو ضمانًا، لأنها تقوم بالتلاعب بسعر الدولار وتستغل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون.

وأضافت أن هناك مقاومة من قبل المنتفعين من السوق السوداء، الذين يحاولون الحفاظ على مصالحهم الخاصة على حساب الصالح العام، ما أدى إلى ارتفاع طفيف في سعر الدولار مؤخرًا.

ونقلت الخلالي عن خبراء الاقتصاد قولهم إن السوق السوداء ستظل تقاوم التحسن الاقتصادي حتى آخر لحظة، وأنه يجب على الحكومة مواصلة الضربات القوية لتحجيمها والقضاء عليها، مؤكدة على ضرورة استمرار الإجراءات الحكومية لمواجهة السوق السوداء والحفاظ على استقرار الاقتصاد والعملة المصرية.

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