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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحديث يومي| سعر الدولار اليوم الاثنين 26-2-2024 في البنوك خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

تصدر البحث عن سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024 في البنوك المصرية، محرك البحث “جوجل” خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، و يعد الدولار من أكثر المؤثرات الاقتصادية التي تؤدي إلى تغير حركة أسعار السلع.

سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري

ننشر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024 في التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث شهد سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

«الدستور» يقدم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم، وقد استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر استقر اليوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024 خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 26-2-2024 فى مصر

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

شهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024 استقرارًا خلال مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا:

  • سعر الدينار الكويتي بلغ 100.22 جنيه للشراء، 100.57 جنيه للبيع.
  • سعر اليورو بلغ 33.30 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.
  • سعر الجنيه الإسترليني بلغ 38.90 جنيه للشراء و39.05 جنيه للبيع.
  • سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

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