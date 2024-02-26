أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 26 -2-2042 في بورصة الدواجن

يبحث الكثير من ربات المنازب عن أسعار الدواجن خاصة في الفترة التي تسبق شهر رمضان، حيث أنه فترة لتجهيزات شهر رمضان، وقد شهدت أسعار الدواجن تراجعًا ملحوظًا في الأسعار بعد أن وصلت أسعارها إلى 97 جنيه في البورصة خلال الأسبوع الماضي وصلت الأن إلى 88 جنية في الكيلو، والدواجن من السلع التى تعتمد على العرض والطلب.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأثنين

وتقدم الدستور في تقريرها التالي أسعار الدواجن والبيض في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الداوجن اليوم الأثنين 26 فبراير والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 26 -2-2024

تراجعت أسعار لحم الفراخ البيضاء لتسجل 87 جنيه إلى 88 جنيه داخل بورصة للدواجن للتجار، وتصل إلي المستهلك بسعر 98 جنية للكيلو في الأسواق الشعبية، بينما سجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم تراجع طفيف في الأسعار لتسجل سعر 105 جنيه و 106 جنيه في بورصة الدواجن، مع مراعاة أضافة من 8 إلى 10 جنيات هامش ربح على الكيلو الواحد.

أسعار الفراخ لبلدي والأمهات اليوم الأثنين 26 -2-2024

سجلت أسعار الفراخ البلدي 130 جنيه للكيلوفي بورصة الدواجن، ينما تصل إلى المستهلك بسعر 138 جنية داخل الأسواق الشعبية، والفراخ البلدي تشهد إقبال وشعبية كبيرة عليها، بينما سجلت أسعار كيلو الفراخ الأمهات اليوم الأثنين 26 فبراير داخل بورصة الدواجن سعر 78 جنيه للكيلو.

أسعار البيض اليوم الأثنين 26 -2-2024

سجلت أسعاركرتونة البيض الأحمر اليوم الأثنين في بورصة الدواجن سعر تراوح مابين 150 جنيه إلى 151 جنيه، مع مراعاة إضافة 10 جنيه هامش ربح للتجار لتصل في الأسواق للمستهلك بسعر 160 جنية للطبق.

سجلت أسعاركرتونة البيض الأبيض اليوم الأثنين في بورصة الدواجن سعر تراوح مابين 148 جنيه إلى 149 جنيه، مع مراعاة إضافة 10 جنيه هامش ربح للتجار لتصل في الأسواق للمستهلك بسعر 160 جنية للطبق، بينما سجلت أسعار كرتونة البيض البلدي 139 جنيه 140 جنيه داخل بورصة الدواجن.