افكار فطار شهر رمضان 2024.. طريقة عمل كفتة الفراخ

مع اقتراب بداية شهر رمضان 2024، يبدأ الكثيرون في البحث عن أكلات ووجبات مبتكرة تصلح لإفطار شهر رمضان 2024، بعد ساعات صيام طويلة ، ويعتبر الدجاج مكون رئيسي من مكونات الإفطار في شهر رمضان الكريم ، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم.

مقادير كفتة الفراخ

الدجاج المفروم

البصل

الفلفل الحار

مزيج من الكزبرة والنعناع

البهارات والتوابل

البيض

الزيت

طريقة عمل كفتة الفراخ

قم بخلط جميع مكونات الكفتة حتى تمتزج.

قسّمي المزيج إلى 8 حصص وشكليها إلى كفتة مستديرة ناعمة أو بيضاوية أو أسطوانية بسماكة 1 إلى 1 بوصة ، تقلى الكفتة على نار متوسطة، ثم قدميها على الفور للحصول على عصارة ونكهة وقوام مثاليين،قسّمي المزيج إلى 8 حصص وشكليها إلى كفتة مستديرة ناعمة أو بيضاوية أو أسطوانية بسماكة 1 إلى 1 بوصة ، تقلى الكفتة على نار متوسطة، ثم قدميها على الفور للحصول على عصارة ونكهة وقوام مثاليين.

سر الخلطة

لكي تحصلي على كفتة فراخ بحالة ممتازة يجب على خلطة الكفتة رطبة، واستخراج العصائر من البصل المبشور جيدًا قبل إضافته، وتميل كفتة الدجاج إلى أن تكون أكثر ليونة من اللحوم الأخرى، وبلل يديك بالماء أو استخدم قفازات آمنة للطعام لتشكيل الكفتة بسهولة،وشكلها على شكل فطائر بسماكة 1 إلى 1 بوصة، يؤثر السماكة على العصارة، لأنها عندما تكون كثيفه جدًا يمكن أن يتركه غير مطبوخ بالداخل، ويمكن للحصول على أفضل النتائج استخدام الأسياخ فقط عند الشواء، وجربي استخدام الأسياخ المعدنية حيث يقومون بتسخين الكفتة من الداخل أيضًا، لتخرج في أفضل نتيجة، ودون عيوب.

نحتاج لكمية مثالية من الزيت لصنع الكفتة الطرية، أثناء السلق والشوي، ادهني وجهي الكفتة بالزيت وكذلك على مقلاة الشواء.