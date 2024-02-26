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مصر

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 26-2-2024 فى بورصة الدواجن

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

يشغل أذهان عشاق الدواجن والمحبين مع بداية الصباح معرفة أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 26-2-2024 في بورصة الدواجن عبر جوجل، لشراء كافة احتياجاتهم من مأكل، حيث استقرت أسعار الدواجن اليوم بالأسواق المحلية، عقب تذبذبها في الأيام الماضية، لكي يسجل السعر اليوم مبلغ 92 جنيهًا للكيلو، على أن يصل للمستهلك النهائي بسعر سيتراوح ما بين 100 و105 جنيهات.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة أسعار الدواجن اليوم الإثنين 26-2-2024 في الأسواق المصرية، سواء البيضاء أو البلدي أو الفراخ الحمراء بحسب بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 

وجاءت أسعار الفراخ البلدي اليوم الإثنين بقيمة 115 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، لكي تصل للمٌستهلكين بسعر سيتراوح ما بين مبلغ 118 و130 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» قيمة بـ120 جنيهًا في المزارع، ولتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين مبلغ 125 و130 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتتغير وتختلف سعر الفراخ من الأسعار المعلنة في بورصة الدواجن عن الأسعار التي ستصل للمستهلكين؛ وذلك نظرًا لإضافة العديد من التكاليف الأخرى، وهامش الربح والنقل في السعر الأساسي.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم الإثنين 

سجلت أسعار كيلو البانيه اليوم الإثنين ما بين مبلغ 200 و230 جنيهًا، بيننا سعر الشيش طاووق فيتراوح ما بين قيمة 200 و220 جنيهًا، والأوراك ما بين مبلغ 90 و110 جنيهات، ووصل سعر كيلو الكبدة حوالي 120 جنيهًا، وتختلف الأسعار طبق كل منطقة.

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 

واستقر سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين عند 29 و30 جنيهًا، وستتراوح الكتكوت الساسو ما بين مبلغ 12 جنيهًا و13جنيهًا، ووصل سعر كيلو الأمهات البيضاء قيمة 78 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 24-2-2024

الفراخ بـ95 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة فى الأسواق

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أسعار البيض اليوم الإثنين 

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الإثنين سجل قيمة 154 جنيهًا في داخل المزرعة، بينما سيصل للمستهلك بسعر حوالي 166 جنيهًا.

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